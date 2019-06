Od následující sezony si slibují Karlovarští upevnění své pozice mezi extraligovou elitou a na to sami stačit nebudou. Martin Pešout, hlavní trenér A-týmu Energie, vyzývá příznivce k podpoře v nadcházejícím ročníku a líčí, na co se mohou těšit.

Pane trenére, dosud se prodalo kolem 550 permanentních vstupenek. Jaký z toho máte pocit?

Situace kolem prodeje permanentek v tomto období je vždy žhavé téma. Samozřejmě ta nejlepší místa si fanoušci mohou vybrat teď. Jsme rádi, že to jde na odbyt a že to odpovídá tomu, co bylo loni po postupu do extraligy.

Fanoušci jsou bezesporu součástí klubu také z toho finančního hlediska, vnímáte to?

Protože jsem už druhým rokem sportovní manažer, tak to vnímám velice zásadně, protože doufám, že fanoušci ocení to, že se nám podařilo získat hráče, u nichž věříme, že budou pro mužstvo posilami, a oproti tomu prvoligovému kádru se posouváme zase o kousek dál.

Abychom se dokázali v extralize stabilizovat a nelétali nahoru, dolů a neměli starosti se sestupem, tak bychom chtěli, jelikož jsme permanentní vstupenky nezdražili, fanoušky samozřejmě poprosit, aby permanentky kupovali a chodili na hokej v co největším počtu, protože ten rozpočet je napnutý a některé velké firmy tady v regionu hokeji nepomáhají.

Ta zátěž je na majiteli a menších regionálních sponzorech, proto prodeji permanentek a vstupenek na jednotlivá utkání přikládáme velkou váhu. Byli bychom rádi, kdyby fanoušci kupovali ještě více než dosud, ačkoliv jsme zatím spokojeni.

Co můžete na oplátku nabídnout příznivcům vy?

Když to vezmeme po řadách, tak určitě v brance máme naši oporu Filipa Novotného, který měl v uplynulé sezoně fantastickou první půlku. Bohužel vinou zranění jsme mu ty zápasy museli ubírat, pak bylo dokonce období, kdy nemohl chytat vůbec.

Myslím si, že stále je to velice nadprůměrný extraligový gólman a že letos udělá vše pro to, aby výsledky z poloviny minulé sezony podával tentokrát celý rok. Samozřejmě díky tomu zranění se pak objevil Honza Bednář – extraligový nováček roku.

Řekl bych, že tohoto hráče tu vidíme letos, možná příští rok naposledy, protože pakliže půjde jeho výkonnost dále nahoru, tak ho diváci uvidí leda v televizi v NHL.

Já bych si velmi přál, aby chytal tak dobře jako v únoru a březnu, kdy vlastně on byl po zranění Filipa Novotného ten, který nás v té soutěži udržel bez baráže. To je dost velké lákadlo, protože brankář vždy tvoří polovinu mužstva.

Hlavně se nám povedlo posílit obranu. Základ veškeré stavby mužstva je v defenzívě. V mistrovských a finálových sezonách, kdy hokej hýbal Karlovými Vary, tak byl vždy základ v obraně. Nám se podařilo sehnat tři velice dobré zadáky.

Myslím si, že Dominik Graňák je dost zvučné jméno pro karlovarské fanoušky a že nám hodně pomůže, protože to je velmi zkušený hráč. Má na kontě několik účastí na světových šampionátech, byl kapitánem Hradce Králové…

Jsme strašně rádi, že se rozhodl pokračovat u nás. Dalším jménem je Matěj Stříteský, který byl sezonu zpátky jeden z nejlepších beků v Mladé Boleslavi a letos hrál finále s Libercem, ačkoliv tam moc času nedostával. Věřím, že když bude mít k dispozici podobný čas jako předtím v Boleslavi či Litvínově, tak že týmu pomůže.

Po třech mistrovských sezonách v Banské Bystrici se vrátil Braňo Kubka, který vyspěl a vyzrál. Jsem přesvědčen, že oproti loňsku bude defenzíva daleko kvalitnější a pevnější.

V útoku jsme museli vyřešit to, že někteří hráči tu zkrátka nesplňovali parametry moderního, útočného, bruslivého a hlavně dynamického a rychlého hokeje, který chceme hrát a na což jsme sbírali typy hráčů, proto jsme se s některými museli rozloučit.

Já bych jim chtěl touto cestou veřejně poděkovat za to, že Varům pomohli postoupit a udržet se bez baráže, ale pakliže se chceme stabilizovat, možná atakovat tu desítku, tak musíme ten kádr zlepšit. Zároveň jsme museli reagovat na to, že nám odešli dva střední útočníci, a vzali jsme Tomáše Knotka z Mladé Boleslavi a Adama Rašku z Chomutova. Velice nás upoutal Nicolas Hlava, jenž ve Znojmě nasbíral přes čtyřicet bodů, což není jednoduché, hodně se tam cestuje a body se nedělají lehko.

Chceme mu dát u nás šanci a věříme, že i Tomáš Vondráček, jehož jsem trénoval v úspěšných sezonách v Kometě, také pomůže. Byl to pilíř defenzivní hry v oslabení a v narušování hry soupeře.

Útok vyztužil také Petr Koblasa. Ten zaznamenal pod trenérem Růžičkou sportovní progres a v loňské sezoně patřil mezi nejlepší hráče Pirátů, proto jsme se rozhodli přivést ho zpět do Karlových Varů. Jsem přesvědčen, že tato nová jména nám pomohou a mužstvo bude lepší než vloni.

Hodláte se i v nadcházející sezoně prezentovat pohlednou hrou?

Nikdo nemůže čekat, že bychom začali trénovat něco jiného. Naopak jsme si vybírali hráče, kterým je tento styl hry vlastní. Já mám takovou zásadu, že do mužstva neberu nikoho, koho jsem netrénoval, nebo alespoň neznal, aby se nenarušilo klima v kabině.

Týmová pohoda totiž dokáže více než nějaké individuality. Věřím, že i nové posily zapadnou do našeho kádru, a vím, proč je sem beru.

Lákadlem pro diváky budou i soupeři… Začal bych od dvou nejzajímavějších týmů. Hned první přípravné utkání, jak si již někteří fanoušci všimli, sehrajeme s Jekatěrinburgem, kde je v tuto chvíli podepsaný legendární Pavel Dacjuk, a takových hvězd, které kdy hrály v Karlových Varech, asi moc není.

Ve druhém utkání si zahrajeme proti Kladnu, jehož majitel pan Jágr potvrdil, že bude pokračovat.

I proto bych si tu permanentku koupil, jelikož zrovna na tyto zápasy moc lístků nebude. Přijedou ale i špičkové české kluby, například Kometa, do které se vrátil Čiliak a pokračuje tam Zaťovič. Do Sparty se vrátil Řepík, mistři z Třince či Liberec budou taktéž kvalitními soupeři.

Váš tým se ale takovýchto jmen nezalekne, že?

My jsme se nebáli ani vloni a na ledě jsme potrápili každého. Někdy nám sice chyběl gól, někdy bod, to však bylo mladickou nováčkovskou nezkušeností a možná i díky tomu, že si kádr prošel první ligou.

Věřím, že se posily nezaleknou, stejně jako jádro našeho týmu, a že soky potrápíme více než v minulé sezoně.

Můžete přiblížit, jak je na střídačce důležitá podpora fanoušků?

To se vyjádřit nedá. Tuhle otázku by asi bylo lepší položit hráčům, protože ti to cítí. Já jsem měl možnost tohle zažít, když jsem trénoval na Kometě, ti fanoušci dokázali při zápase z hráčů dostat o dvacet procent lepší výkon.

První polovina loňské sezony i díky výsledkům přitáhla do areny pravidelně kolem čtyř tisíc diváků a i díky tomu se hokejistům hrálo neskutečně.

Po Novém roce kvůli zranění prvního brankáře a některých hráčů začaly výsledky upadat a s nimi také návštěvnost, pak se klukům také hraje špatně.

Na jedné straně bych chtěl fanouškům strašně poděkovat za to, že tři čtvrtě sezony a následně v závěru nám opravdu pomohli, že jsme nemuseli absolvovat baráž. Na druhé straně bych je chtěl vyzvat, aby nás podporovali dál a vydrželi celý ročník. My se budeme snažit, aby měli důvod sem na každý zápas dorazit.

Takže to, že diváci jsou sedmým hráčem na ledě, za klišé nepovažujete?

Určitě ne. Sami se můžete přesvědčit, že při dobré atmosféře jsou výkony hráčů úplně někde jinde.

Jak vnímáte zájem o sport v Karlovarském kraji, o hokej konkrétně?

Já jsem překvapen, že se tu lidé naučili chodit na sport. Jsem rád, že tu máme krásnou halu, která poskytuje divákům komfort, kterého nezneužívají. Ať už se jedná o hokej nebo třeba volejbal, jsou fanoušci schopní přijít na ty nejlepší zápasy a vytvořit tady pořádnou atmosféru. To není všude, když přijedete do Zlína nebo Vítkovic, tak to tam takto nefunguje. Věřím tedy, že nebudou větší rozdíly v našich výkonech a fanoušci budou chodit tak jako v první polovině loňské sezony.

Matěj Hodoval