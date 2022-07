Tu scénu jste asi viděli už několikrát. Před třetím výběrem Buffala v prvním kole draftu oznamuje Jerry Forton, šéf scoutingu Sabres, pyšně: „The Buffalo Sabres are proud to select from the Czech league, Jiří Kulich.“

Na pódium v zaplněné montrealské hale vzápětí kráčí osmnáctiletý český talent, aby oblékl dres klubu, kde v minulosti výraznou stopu zanechali Dominik Hašek nebo Václav Varaďa.

„Když zaznělo mé jméno, bylo to něco neuvěřitelného. Upřímně jsem si myslel, že to bude v pohodě. Naběhla mi ale husí kůže, byl to nepopsatelný zážitek, který si doteď moc užívám,“ popisuje své pocity z proběhlé volby talentů Jiří Kulich.

Buffalo si jej vytáhlo z 28. pozice, osmnáctiletý talent se tak stal vůbec nejvýše draftovaným energetikem v historii. Sami zástupci klubu navíc přiznávali, že nečekali, že Kulich ještě bude tou dobou volný.

O NHL se poperu, slibuje po draftu útočník Kulich, který bude usilovat o místo v prvním týmu Buffala.Zdroj: NHL.com

„Myslím si, že každý chtěl jít v prvním kole. Nervózní jsem ale nebyl, i kdybych tam byl další den, tak by se nic nedělo. Hlavní je, že si mě někdo vybral,“ říká skromně.

Ten si navíc, oproti minulým, pandemií covidu poznamenaným rokům, mohl naplno užít draft přímo v místě dění. A co může být víc než prožít ho v baště hokeje v kanadském Montrealu?

„Byl to můj nejlepší den v životě. Fanoušci byli neskuteční, atmosféra byla nepopsatelná. Co tam předváděli, to bylo úžasné. Strašně bych to klukům přál,“ narážel na fakt, že poslední dva roky proběhl draft pouze online a jak Jan Bednář, tak Patrik Hamrla jej absolvovali pouze prostřednictvím videokonference.

Před draftem se hodně spekulovalo, do kterého týmu by mohl Kulich zamířit. Nakonec si jej vybrali zástupci organizace Buffala Sabres. Tušil hráč, který naskočil do extraligy už v sezoně 2020/21, že by mohl zamířit právě tam?

„Zájem jsem ze všech týmů cítil podobný, nikde to výrazně nepřevyšovalo, takže jsem netušil, že by to mohlo být zrovna Buffalo. Byl jsem z toho překvapený,“ přiznává.

Náročný zámořský program pro Kulicha nekončí. Po dvou dnech v Montrealu se v sobotu odpoledne přesunul do Buffala. Cestu dlouhou přes 600 kilometrů možná trochu nezvykle absolvoval autem. Za sedm hodin.

Na břehu Erijského jezera jej totiž už od středy čeká development camp určený pro mladé a nadějné tváře organizace.

„Moc se na kemp těším, bude to super týden. Lidé z organizace nám řekli, co nás bude čekat. Myslím si, že každý hráč, který tu bude, se bude chtít ukázat,“ má jasno o důležitosti nadcházejících dní Kulich.

Sám mladý forvard si pochvaluje, že nejde úplně do neznáma. V Buffalu už totiž v červnu absolvoval tradiční combine testy, které draftu předchází a které můžou hodně napovědět, kde bude v příští sezoně působit.

Kulicha si vybralo Buffalo v prvním kole draftu NHL

„Chci se porvat o NHL. Kdyby to nevyšlo, tak bych mohl hrát na farmě nebo zpátky ve Varech. Možností je víc. Kde budu ale v příští sezoně hrát, to je zatím těžké říct,“ říká.

Rvát se o místo v organizaci bude i s dvojicí mladíků, které si Buffalo rovněž vybralo v úvodním kole draftu, Matthewem Savoiem a Noahem Östlundem. Oba hráči, stejně jako Kulich, hrají na centru. Nebojí se forvard Energie velké konkurence v boji o místo? „Nebojím se. Myslím si, že to mám v hlavě dobře nastavené. I když kluky vzali přede mnou, tak udělám vše pro to, abych byl před nimi teď já. Nedokážu říct, jaké mám šance. Udělám ale vše pro to, abych se prosadil,“ říká rozhodně.

Po development campu si ale Kulich příliš neodpočine. Už v sobotu zamíří zpět do Česka, v neděli už se bude hlásit na srazu reprezentační dvacítky. Ta se sejde poprvé v nové sezoně, v srpnu ji pak už čeká odložené mistrovství světa z přelomu loňského roku. „Strašně moc se na šampionát těším. Myslím si, že to bude ještě kvalitnější turnaj,“ vyhlíží další světovou akci v tomto roce, kde se může stát jednou z hlavních hvězd.

Podobně jako na jarním šampionátu do 18 let, kde Kulich zářil. Stal se nejlepším střelcem turnaje, byl vyhlášen jeho nejužitečnějším hráčem. O první kolo draftu si tak řekl hodně nahlas.

„Osmnáctky mi určitě pomohly. Říkal jsem ale, že jsem se tam nepřijel ukazovat. Individuálně mi to vyšlo. Myslím si ale, že kdyby nám to vyšlo týmově ještě lépe, tak nás mohlo být draftováno ještě víc,“ má jasno.

Nesmí se ale zapomenout, že k cestě na vysněné draftové pódium Kulicha nedovedly jen výkony z posledních měsíců. Hokejové začátky prožil Kulich v Kadani, kde také debutoval v dospělém hokeji. Později se objevil i v organizaci Chomutova. Do očí veřejnosti se pak vepsal extraligovým působením v Karlových Varech.

Bylo to pro mě takové malé déjà vu, přiznává po návratu k mládeži Mariška

„Když jsem hrál v Kadani a v Chomutově, tak jsem byl ještě mladší a o draftu jsem nepřemýšlel. Po příchodu do Varů jsem dostal šanci hrát v áčku a určitě i díky tomu jsem byl draftován. Musím jim všem moc poděkovat,“ říká vděčně mladý útočník.

A právě ze severu Čech přilétla Kulichovi na mobil jedna z prvních gratulací. „Před draftem i po něm jsme si hodně volali s Kubou Laukem, jsme spolu hodně v kontaktu. Dostal jsem ale spoustu gratulací od kluků z týmu, z áčka i z juniorky, stejně tak od bývalých spoluhráčů. Psali mi i Ondra a David Kaše, Martin Frk…, gratulací byla spousta, odepisuji na ně ještě teď, ještě jsem to vše nestihl,“ popisuje.

Kulicha možná překvapil počet gratulací vzápětí po draftu, doslova v šoku ale musel být z úvodního rozhovoru pro stanici Sportsnet. Ta si totiž neopomněla všimnout, že Energie v loňské sezoně nechala Kulichovi vyrobit speciální edici zimních čepic.

„Moc mě to překvapilo, vůbec jsem nečekal, že by ta otázka mohla zaznít. Bylo to super. Škoda že jsme v nich nepřijeli celá rodina,“ lituje s úsměvem.

Daniel Kubelka