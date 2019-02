Sokolov – V odvetě čtvrtfinále krajské hokejové ligy nastoupili proti sobě HC Baník Sokolov „B“ a HC Čerti Ostrov.

Již před zápasem bylo zřejmé, že do semifinále postoupí oba celky, neboť Nejdek nedovolil Mariánským Lázním bodovat. Ale to nic neměnilo na tom, že oba týmy chtěly tuto sérii rozhodnout pro sebe. V dramatické bitvě nakonec padaly góly až ve třetí třetině, po jednom na každé straně. „Byl to těžký zápas a mělo to dobré tempo. Byl to odlišný zápas od Ostrova, kde padlo hodně gólů. Dnes to byla spíš defenzivní bitva. Nakonec se rozhodovalo ve třetí třetině, kdy oba gólmani už dostali gól,“ hodnotí utkání obránce Sokolova Jakub Veverka.