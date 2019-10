Obránce s jedenáctkou na zádech patří mezi nejlepší karlovarské zadáky. Skóroval i v neděli v Třinci, na svém kontě má již čtyři branky a dvě gólové asistence. Spolu s Ondřejem Beránkem tak patří k nejlepším střelcům energetiků.

Tři zápasy po sobě jste hráli na domácím ledě, nezískali jste jediný bod. Jak moc vám takové body můžou na konci sezony chybět?

Každý bod se na konci počítá. Je úplně jedno, jestli je to bod z domácího nebo venkovního utkání. Musíme sbírat body, když jsme je nyní neurvali doma, tak si je musíme vzít na ledě soupeře.

Po osmi zápasech mají Karlovy Vary na kontě 10 bodů. Kde vás tlačí bota?

Jednoznačně v zakončení. Zápasy nějak vypadají a myslím si, že jsme je neodehráli špatně. Zmíním utkání s Kometou, kdy jsme podle mého názoru měli výborně sehrané přesilové hry, ale vůbec jsme si jimi nepomohli. Přitom jsme jich hráli asi sedm. Když už si početní převahu vytvoříme, tak bychom z těch sedmi měli alespoň dvakrát skórovat. To by nám strašně pomohlo, i našemu sebevědomí by to prospělo. Pokud góly nedáváme, nebo dáme dva góly jako se Spartou, tak to je holt málo. Potřebujeme jich dávat daleko víc a střelecky se chytnout. Samozřejmě nemůžeme počítat s tím, že nám to tam napadá, jako proti Kladnu. Na druhou stranu by si to každý přál, protože to je krásné. Góly nám aktuálně nepadají, výsledky musíme tlačit na těsné vítězství. Nezáleží na tom, jestli body získáme po škaredým hokeji, ale vyhrajeme 1:0, nebo si pak po nádherným hokeji řekneme, že to zkusíme příště, protože to nevyšlo.

Patříte mezi nejaktivnější obránce Karlových Varů, nasbíral jste již šest kanadských bodů…

Trenéři chtějí, aby obránci podporovali útok a hráli živelně. Já jsem samozřejmě moc rád, že dávám góly a sbírám body, ale byl bych raději, kdyby se to změnilo v týmové body. Například proti Kometě nebo Plzni jsme si dokázali vytvořit v zápase šance. Bohužel s nimi nakládáme tak, jak nakládáme. Potřebujeme spoustu šancí na to, abychom dali gól. S takovými soupeři, jako je Sparta, Plzeň, Kometa, nás to stojí body. Těmto týmům stačí jedna šance na to, aby vstřelily branku, a my potřebujeme takových šancí pět.

Nastupujete vedle Petra Šenkeříka, oba dva jste beci, kteří rádi útočí. Vyhovuje vám tato spolupráce?

Ano, sedli jsme si. Ani jsme se nemuseli o našem stylu bavit. Jeden z nás jde dopředu a druhý zůstává vzadu. Důležité je, že se na něj můžu spolehnout. Nemůžu si na něj vůbec stěžovat.

Po začátku ligy se Energie držela tři utkání na prvním místě. Padlo mnoho názorů, že Karlovy Vary ale neměly soupeře, jak jste to vnímal vy?

Nechci podceňovat žádný tým. Kdyby to někdo srovnal papírově, tak si nemyslím, že bychom měli lehčí nebo těžší soupeře. Každý soupeř je těžký, zápas začíná vždy za stavu 0:0. Sparta je obrovský tým, stejně jako Plzeň, mají v mužstvu zvučná jména. Pokud narážíte například na utkání s Pardubicemi, tak jsme možná měli štěstí, že se jim nevyvedla příprava, anebo ještě je můžou trápit myšlenky na minulou sezonu a my jsme je chytli zrovna v této chvíli. Ovšem říct, že nějaký soupeř je lehčí než jiný, je strašně zavádějící.

Energie se prezentuje rychlým a bruslivým hokejem. Je vůbec nějaká šance, jak se na vaši hru připravit?

Je to i prezentace toho, že věkový průměr v Karlových Varech je poměrně nízký. Chceme hrát, točit to, napadat ve všech pásmech a donutit soupeře k chybám, což se nám například proti Brnu dařilo. V dnešním hokeji jsou hráči tak zkušení, že se na to dokáží připravit. Podle mě nejde hrát pouze živelný hokej, jsou jisté části v zápase, kdy to samozřejmě možné je, ale nejde takhle hrát celých šedesát minut. I když jsme takhle hráli proti Spartě, tak ona nás zbavovala kotouče a jezdila na nás ve čtyřech. Týmy v extralize jsou tak zkušené, že si to dokáží dát do hokejky a puky pouze nevyhazují. V tu chvíli, kdy my hrajeme živelně a oni si to dají do hokejky, tak je to voda na jejich mlýn.

Další domácí zápas vás čeká ve středu proti Litvínovu. Nebude to pro vás povinnost, nad Vervou zvítězit?

Začíná se za stavu 0:0 a do Třince jedeme s tím, že si chceme odvézt nějaké body. Následně přijede Litvínov k nám. Nejedná se o lehkého soupeře, když se podívám na kvalitu, která je v jejich útoku nesporná, ať už je to Kašpar, Petružálek nebo dlouhodobě Hübl s Lukešem, kteří mají okolo padesáti bodů stabilně každou sezonu, bez rozdílu na umístění v tabulce. Řekněme, že Litvínov není tak jmenovitě nabušený, jako je Sparta. Nicméně uděláme všechno pro to, abychom si body nechali doma, protože je potřebujeme. (ks)