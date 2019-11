Matěji, utkání se na stranu hostů zlomilo ve druhé třetině, vidíte to stejně?

Ano. Měli jsme vyloučení ihned na začátku druhé třetiny a Olomouci se podařilo nás potrestat. Přišel další trest na naší straně a soupeř utkání otočil na svou stranu. V zápase bylo hodně trestných minut, hráli jsme hodně ve čtyřech. Spíše mi to připadalo jako balet než hokej. Hra se zbytečně rozkouskovala a hráči se nedostanou do tempa, fanouškům takové zápasy také nepřipadají atraktivní.

Zmínil jste vyloučení. Energie měla přes třicet trestných minut, což se vám letos často neděje…

Rozhodčí dělali to, co jim přišlo správné. Já jsem akorát naštvaný, že se nám nepodařilo využít šance, které jsme měli.

V brance stál Filip Novotný, který se několikrát v první třetině zasloužil o udržení vedení…

S tím naprosto souhlasím. Podařilo se nám vstřelit první gól a hráli jsme dobře. Soupeř neměl žádné šance, nepouštěli jsme ho dál než do středního pásma. Následně přišlo vyloučení, které nás trošku zbrzdilo, a od té doby jsme se nemohli dostat do toho rytmu, ve kterém jsme byli předtím. Zásluhou Novase jsme neinkasovali branky v první třetině, Olomouc měla spoustu šancí. Dělali jsme laxní chyby, kdy jsme neposunuli puk z vlastní třetiny a všichni hráči vyletěli do útoku dřív než kotouč. To se nám nesmí stávat. Sice z těchto našich chyb nepramenily velké šance, nicméně být to jiný tým, jako je například Plzeň, tak by bylo dost pravděpodobné, že bychom po první třetině neměli o co hrát.

Nastupujete vedle Petra Šenkeříka, zdá se, že vzájemná spolupráce vám vyhovuje…

Už jsem to říkal v jednom rozhovoru. Se Šenkym jsme si sedli a vyhovuje nám to. Víme vzájemně o sobě. Když jeden z nás jde dopředu, tak druhý zůstává vzadu. Myslím si, že tak by to mělo být.