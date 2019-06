Slovenský reprezentant působil v minulé sezoně v dresu Hradce Králové a na západě Čech podepsal dvouletou smlouvu.

Hlavní trenér Martin Pešout se již nechal slyšet, že by do týmu rád přivedl zkušeného beka. A to se s Graňákovým příchodem vyplnilo.

Dominik Graňák toho zažil v dosavadní kariéře mnoho a sbíral úspěchy, kde jen to šlo.

S dospělým hokejem začínal ve Slavii Praha, kde také získal svůj zatím jediný titul mistra české nejvyšší soutěže. Po pěti sezonách v sešívaném dresu se pětatřicetiletý obránce přesunul do Švédska, kde v sezoně 2008/2009 v barvách Färjestadu vyhrál pohár pro šampiona SHL. V nejvyšší švédské soutěži mimo jiné působil ještě v Rögle a Linköpingu. Za 273 zápasů si v zemi tří korunek připsal 99 kanadských bodů (29+70). Během svého angažmá na severu si odskočil na čtrnáct duelů do švýcarského Fribourgu.

Od roku 2010 do 2014 nastupoval rodák z Havířova v Kontinentální hokejové lize. Štace to pro Graňáka byla vskutku úspěšná, jako člen defenzivní řady Dynama Moskva slavil dvakrát zisk Gagarinova poháru (2012 a 2013). V sezoně 2011/2012 navíc vyhrál ve vyřazovací části bodování obránců, o rok později se pak také v play-off mohl pyšnit nejlepším počinem v tabulce pravdy (+16).

Úspěchy sbíral také na mezinárodní scéně. Muž, jenž má jak slovenské, tak i české občanství, byl u velkého úspěchu slovenských hokejistů na mistrovství světa v roce 2012, kdy naši sousedé vybojovali velmi cenné stříbro. V národních barvách nastoupil také pod pěti kruhy na dosud posledních Zimních olympijských hrách 2018.

Poslední dvě sezony zakotvil Dominik Graňák v Česku, konkrétně na východě. S hradeckým Mountfieldem si v obou případech zahrál také play-off a nechyběl v jediném utkání svého týmu. Celkem pomohl ve 104 utkáních pětadvaceti kanadskými body.

Za zmínku stojí, že ani v jednom ročníku pod Bílou věží neskončil ve statistice plus minus bodů během základní části v záporných hodnotách. (hce)