Třicetiletý obránce v lázeňském městě již dříve působil, následně si vyzkoušel štaci v Plzni a na rodném Slovensku. S Energií podepsal trojnásobný vítěz slovenské nejvyšší soutěže jednoletý kontrakt s možností opce na jeden rok.

Trenér Martin Pešout již dříve avizoval, že by do týmu rád přivedl jednoho zkušenějšího obránce a praváka. Obě dvě kritéria splňuje právě Branislav Kubka.

Slovenský zadák nepřichází do neznámého prostředí. Kubka hájil karlovarské barvy v sezoně 2013/ 2014, kdy jako energetik sehrál sedmnáct duelů v základní části a šest následně ve skupině o umístění, v obou fázích extraligy si připsal po jedné asistenci.

Kroky rodáka z Detvy poté směřovaly do Plzně, odkud se po necelých třech letech vrátil zpět na Slovensko. Za Banskou Bystrici naskočil do třech nezapomenutelných sezon, ve všech totiž s týmem dokráčel až k titulu mistra tamní nejvyšší soutěže. Kubka patřil k oporám zadních řad, v tabulce plus minus bodů se pokaždé, vyjma jedné vyřazovací části, držel v kladných hodnotách. (hce)