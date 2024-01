Hokejisté karlovarské Energie zvládli třetí podkrušnohorské derby. Na stadionu Ivana Hlinky šli ve 47. kole Tipsport extraligy během sedmi úvodních minut do tříbrankového trháku. Litvínov se sice poté snažil o zvrat, ale energetici si tentokrát vedení pohlídali a dovedli duel do výhry 6:1.

V utkání 47. kola Tipsport extraligy hostil Litvínov v podkrušnohorském derby celek Karlových Varů. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Energetici přichystali v úvodu první periody domácímu výběru pořádný šok. Na konci třetí minuty našel Tomáš Rachůnek Ondřeje Procházka, jehož svižná střela skončila za zády domácí brankáře Tomka a hosté z lázní šli do vedení. Na začátku šesté minuty šla Energie do dvoubrankového trháku, kdy domácí chybovali ve vlastním pásmu, čehož využil po souhře s Filipem Kofferem Michal Plutnar ke vstřelení druhé branky Západočechů. Další políček přidali energetici domácím v 7. minutě, kdy se obtočil kolem branky Litvínova Ondřej Beránek, který posléze zasunul puk potřetí za záda brankáře Tomka.

Domácí navrátil zpět do zápasu v 8. minutě kontaktní brankou Petr Koblasa, který ztečoval do branky Energie střelecký pokus Janise Jakse. Do druhé třetiny si přenesla Energie početní výhodu, kterou nevyužila a následně nezužitkovala ani další přesilovku a málem tak uhodilo na straně druhé, když ránu Ondřeje Kašeho zastavila ve 26. minutě tyčka karlovarské svatyně. Domácí se sice snažili o vstřelení druhé branky, ale naopak to mohli být oni, kdo mohl inkasovat, když v závěrečné minutě ujížděl osamocen na na brankáře Litvínova Tomáš Rachůnek, ale jeho střelecký pokus mezi betony Tomek do své svatyně nepropustil.

Na začátku třetí dvacetiminutovky byl Litvínov blízko druhé brance, ale Nicolas Hlava brankáře Varů Habala překonat nedokázal. Naopak gólově uhodilo na straně druhé, když Jiří Černoch našel nezištnou přihrávkou Ondřeje Beránka, který pohotovou střelou navrátil Energii tříbrankový náskok. A nezůstalo pouze u něho. v 50. minutě využila Energie přesilou hru, kterou brankově zúročil Vít Jiskra.

Další šok zažili domácí po následném vhazování, kdy hosté z lázní zavezli puk do jejich pásma, kde si nakonec našel na mezikruží odražený puk Vít Jiskra a druhou trefou v rychlém sledu zmrazil litvínovský stadion. Poté měla Verva k dispozici dvě přesilovky v rychlém sledu, ale ani jednu nedokázala využít. Energie si závěr zápasu pohlídala a zapsala na účet důležitou výhru.

HC VERVA Litvínov – HC Energie Karlovy Vary 1:6 (1:3, 0:0, 0:3). Branky a nahrávky: 8. Koblasa (Jaks) – 3. O. Procházka (Rachůnek), 6. Kofroň (Plutnar, Koffer), 7. O. Beránek (Jiskra), 47. O. Beránek (Černoch, Jiskra), 50. Jiskra (Rachůnek), 50. Jiskra (Černoch). Rozhodčí: Obadal, Vrba – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 3 810. Litvínov: M. Tomek (50. Klika) – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda – Koblasa, Urban, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Šik – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Karlovy Vary: Habal – Huttula, Plutnar, Stříteský, Rohan, Bartejs, Pulpán, Rulík – O. Procházka, Gríger, Rachůnek – O. Beránek, Černoch, Jiskra – Kružík, Hladonik, Redlich – Kofroň, R. Přikryl, Koffer.