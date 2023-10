/HOKEJ/ Vysokou prohru si připsali na konto v 9. kole Tipsport extraligy hokejisté karlovarské Energie, kteří neuspěli na ledě mistrovského Třince, kde prohráli 1:5.

Třinec - Karlovy Vary (9. kolo extraligy, 8. 10. 2023) | Foto: Petr Rubal

Na úvodní branku utkání se nemuselo dlouho čekat. Už ve 2. minutě si Oceláři zahráli přesilovou hru, kterou během čtrnácti vteřin dokázali využít. Marko Daňo dorazil Voženílkovu odraženou střelu k levé tyči.

Karlovarští dokázali během následujících pěti minut srovnat. Bartejsovu střelu od modré čáry vyrazil Mazenec před Dávida Grígera, který rychlou střelou doklepl puk do třinecké sítě. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a domácí si vzali vedení rychle zpět. Po necelé půl minutě si Miloš Roman objel clonící hráče včetně Habala a zakončil do prázdné branky. Těsné vedení si Oceláři pohlídali do konce úvodní dvacetiminutovky.

Třinečtí vstoupili do druhé části zápasu stejně aktivně jako do té první. Havlín usedl na trestnou lavici a potřebovali minutu, aby zužitkovali i druhou přesilovku.

Z pravého kruhu se natáhl ke střele Andrej Nestrašil a propálil maskovaného muže Energie. Zhruba v polovině utkání vytáhl Habal famózní zákrok, když čelil přečíslení dva na jednoho v podání Čacha s Kurovským. Nakonec se Třinci přeci jen podařilo náskok navýšit. Martin Růžička z levé strany vymetl pavučiny v pravém horním rohu. Karlovarští měli záhy velkou šanci na snížení, když se Dlapovo nahození odrazilo před volného Kofroně, jehož bomba ze vzduchu pouze orazítkovala tyč Mazancovi svatyně.

Energetici nastoupili do třetí třetiny s jasným záměrem a o snížení manka se pokoušel Dalimil Mikyska, který zůstal sám mezi kruhy, ale jeho rána zamířila těsně vedle pravé tyče. Oceláři ale potvrdili pravidlo „Nedáš, dostaneš!“ Viliam Čacho si najel před Habala a kličkou do bekhendu zasunul kotouč k pravé tyči. Největší šanci zápasu měli Karlovarští v 57. minutě, kdy jel nařízené trestné střílení Vít Jiskra, které k smůle Karlových Varů neproměnil. Hosté si v závěru zahráli čtyřminutové oslabení a už se jim nepodařilo ovlivnit skóre. Karlovarští se tak z ledu Ocelářů vrací s prázdnou.

HC Oceláři Třinec – HC Energie Karlovy Vary 5:1 (2:1, 2:0, 1:0 ). Branky a nahrávky: 2. Daňo (Voženílek, Marinčin), 7. M. Roman (Vrána), 25. Nestrašil (Voženílek), 36. M. Růžička (Voženílek, Pánik), 47. Čacho (Kurovský, Dravecký) – 7. Gríger (Bartejs, Kangasniemi). Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 4415. Rozhodčí: Kika, Cabák – Hlavatý, Lederer. HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Polášek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek – M. Růžička, Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, Vrána, M. Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták. HC Energie Karlovy Vary: Habal – Huttula, Plutnar, Mikyska, Havlín, Dlapa, Pulpán, Bartejs – O. Beránek, Černoch, O. Procházka – Kangasniemi, Gríger, Rachůnek – Zetterberg, Jiskra, Redlich – Kofroň, Záhejský, Koffer. Trenér: Bruk.