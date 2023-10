/HOKEJ/ Hokejisté karlovarské Energie v 10. kole Tipsport extraligy museli smazávat na jihu Čech v bitvě s Motorem dvoubrankové manko. To smazali přesnými zásahy ve třetí třetině Dávid Gríger a po parádním sólu Matěj Stříteský. Nakonec Karlovy Vary uspěly v nájezdech, kdy o výhře Západočechů 3:2 rozhodl Tomáš Rachůnek.

Hokejová extraliga: Banes Motor ČB - K. Vary. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jihočeši vstoupili do první třetině aktivně a již ve 2. minutě rozjásali Budvar Arénu, když Jakub Valský zavezl kotouč do útočného pásma Energie a předložil puk do druhé vlny Dominiku Simonovi, který překonal brankáře Varů Frodla, čímž se poprvé zapsal v dresu Motoru do střelecké listiny.

Šance si však vytvořila i Energie, ale brankář Jihočechů Hrachovina byl v první dvacetiminutovce pozorný. Ve druhé periodě se sice hra přelévala ze strany na stranu, ale ukazatel skóre se měnil ve prospěch, když exkarlovarský Lukáš Pech našel křižnou přihrávkou ve 33. minutě osamoceného Milana Douderu, který si položil brankáře Energie a zakončil do prázdné brány.

Následně přežily Karlovy Vary dvě velké šance v závěru duelu v podání domácího výběru, když Frodl vychytal gólovky jak Gulaše, tak Harrise. Ve 45. minutě mohly Budějovice Varům odskočit na rozdíl tří branek, ale Ordoš nařízené trestné střílení po faulu na jeho osobu neproměnil.

A přišel trest. Karlovy Vary navrátil zpět do utkání ve 46. minutě kontaktní brankou Dávid Gríger, který zakončil parádní kombinaci energetiků střelou do prázdné branky. V 56. minutě Energie manko definitivně smazala, když se skvělou sólo akcí blýskl obránce Matěj Stříteský, který využil možnosti jít až do branky Jihočechů a nechytatelným projektilem zakončil svou akci.

Duel za vyrovnaného stavu 2:2 následně zamířil do prodloužení, ve kterém si oba týmy připsaly po jedné velké šanci, ale ukazatel skóre zůstal nezměněn a tak musely rozhodnout o vítězi samostatné nájezdy. V těch byla úspěšnější Energie, za kterou skórovali Rachůnek a Beránek, když tak dosáhla na výhru 3:2.