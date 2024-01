Hokejisté karlovarské Energie zakončili náročný pětidenní trojblok podkrušnohorským derby s Litvínovem. S tím se střetli v rychlém sledu podruhé. V prvním duelu uspěli Západočeši na ledě Vervy, kde slavili vysokou výhru 6:1. Ve druhém duelu, který hostila KV Aréna, hokejisté z lázeňského města uspěli v prodloužení, když jim výhru 2:1 vystřelil Filip Koffer.

HC Energie Karlovy Vary – HC VERVA Litvínov 2:1 po pp (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0). | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Úvodní dvacetiminutovku načali aktivně energetici, za což byli odměněni v 7. minutě vedoucí brankou, o kterou se zasloužil Daniel Kružík, který svůj únik zakončil z pravého kruhu přesnou ranou, která zaplula za záda litvínovského brankáře Šimona Zajíčka.

O chvilku později pošilhával po brankové radosti karlovarský Iika Kangasniemi, který mohl z před brankového prostoru zamést puk za litvínovského brankáře, ale nedokázal na poslední chvíli zpracovat nahrávku Černocha. I nadále byla Energie aktivnějším týmem, ale v 17. minutě se připomněli také hosté, kdy Denis Zeman vyslal dělovku, která brankáři Energie Frodlovi vypadla a o dorážku se ještě pokoušel Liam Kirk, ale brankář Karlových Varů předvedl excelentní zákrok.

V závěru první třetiny však dokázal Litvínov jednobrankové manko smazat. Nejprve orazítkoval tyčku karlovarské klece Nicolas Hlava, když si obrana Varů následně nepohlídala zcela volného Liama Kirka, který střelou do prázdné brány srovnal jednobrankové manko.

Do druhé třetiny vstoupili podstatně lépe hokejisté Litvínova, kteří od začátku zaměstnávali brankáře Energie Dominik Frodla. Pozadu však nezůstali ani Západočeši, ale jim se nepodařilo brankáře Vervy překonat.

Největší šanci druhé třetiny přinesla 36. minuta, kdy řítili v přečíslení dva na jednoho hráči Litvínova na Frodla, ale v zakončení jim zabránil Přikryl. Třetí třetinu načal velkou hrubkou brankář Varů Dominik Frodl, který vyjel rozehrát za branku. Na poslední chvíli si to ale rozmyslel, jenže volné puku se tak zmocnil Ondřej Jurčík, který měl k dispozici úplně prázdnou karlovarskou klec, kterou ale netrefil.

Další šanci si vytvořili hosté ve 48. minutě, kdy Nicolas Hlava zůstal u pravé tyčky karlovarské branky a nebezpečnou střelou zblízka ohrozil Frodla. V 51. minutě Koffer nabil mezi kruhy Přikrylovi, který nepříjemně tečoval puk přímo Zajíčka.

O chvilku později zahrozila Energie podruhé, jmenovitě Ondřej Procházka, jehož střelu zblízka zastavil brankář Vervy. V 55. minutě byli hosté blízko druhé brance, kdy měl na hokejce gól David Kaše, který si položil karlovarského brankáře na led, ale nepodařilo se mu dostatečně zvednout puk.

Do konce třetí třetiny se již nic podstatného nestalo, a tak dospělo derby do prodloužení. V tom mohl rozhodnout litvínovský Liam Kirk, který projel kolem Frodlovy klece, ale nedokázal zvednout kotouč, tak jak by si přál. Naopak uhodilo na straně druhé. Energetici roztočili kolotoč v útočné třetině hostů, kdy Tomáš Bartejs nahodil puk na branku, který ještě tečovat Filip Koffer, který tak vystřelil Varům bonusový bod.

HC Energie Karlovy Vary – HC VERVA Litvínov 2:1 po pp (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0). Branky a nahrávky: 7. Kružík (Koffer, Rohan), 63. Koffer (Bartejs) – 20. Kirk (Hlava). Rozhodčí: Pilný, Květoň – Hynek, Klouček. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4 861. HC Energie Karlovy Vary: Frodl – Huttula, Plutnar, Rohan, Stříteský, Rulík, Bartejs, Tureček – Jiskra, Černoch, Kangasniemi – Redlich, Kofroň, O. Procházka – Koffer, R. Přikryl, Kružík – Čihař, Kverka, Bernovský. Trenér: David Bruk. HC VERVA Litvínov: Zajíček – Baránek, Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel, Šalda – Kudrna, Slavík, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Urban, Kirk, Abdul – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Karel Mlejnek.