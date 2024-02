KV Aréna zažila ve 48. kole Tipsport extraligy mezi karlovarskou Energií a Třincem pořádnou gólovou rošádu. Z té nakonec odešel jako vítěz výběr Ocelářů, který však promrhal během duelu tříbrankový náskok. O své výhře pak třetí tým tabulky rozhodl na západě Čech v 58. minutě, kdy vsítil vítěznou branku na 5:4 Jakub Jeřábek.

HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 4:5 (2:4, 2:0, 0:1). | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Oceláři vlétli do zápasu po hlavě. Již z první šance dokázali skórovat, to se po úvodním buly ve třinácté vteřině zapsal do střelecké listiny Andrej Nestrašil, jenž přelstil karlovarskou obranu a zavěsil pod víko Frodlovy svatyně – 0:1. Z rychlého vedení se však hosté radovali v KV Aréně pouze do 2. minuty, kdy po souhře s kapitánem Energie Jiřím Černochem srovnal ukazatel skóre Ondřej Beránek – 1:1.

Poté měla Energie dvakrát na hokejce vedoucí branku, ale jak Vít Jiskra, tak i Michal Plutnar, své příležitosti nedotáhli do gólového konce. Posléze si oba týmy vystřihly přesilovku, ale bez brankového efektu, a tak se měnil ukazatel skóre až ve 12. minutě, kdy si vzali Oceláři vedení zpět, to se pod druhou trefu Třince podepsal Daniel Kurovský.

Poté Energie zažila chvíle hrůzy. Ve 17. minutě se blýskl individuální akcí Martin Růžička, který svou pumelicí vymetl pavučiny z horního rohu karlovarské klece – 1:3. Než se stačili energetici vzpamatovat z třetí inkasované branky, smutně přihlíželi o sedmatřicet vteřin později čtvrté radosti Ocelářů, když po chybě Matěje Stříteského podruhé v utkání skóroval Andrej Nestrašil, který navíc z klece Varů vyhnal Dominika Frodla, kterého zastoupil mezi třemi tyčemi Vladislav Habal – 1:4.

Energii nahodil zpět do zápasu v 18. minutě kontaktní brankou Iika Kangasniemi, který využil přesilovou hru, když do třinecké branky nasměroval střelecký pokus z hole Dalimila Mikysky – 2:4. Třinec načal šancemi Radima Mrtky a Tomáše Kundrátka druhou třetinu. Pak už se vrhla za vyrovnáním Energie. Nejprve ještě Tomáš Rachůnek při své šanci neuspěl, ale ve 33. minutě se dočkaly Vary kontaktní branky, o kterou se zasloužil v přesilové hře obránce Matěj Stříteský, který z dorážky překonal brankáře Třince Marka Mazance – 3:4.

Ve 36. minutě Energie Oceláře brankově docvakla, to se prezentoval úspěšnou střelou kapitán Jiří Černoch, který definitivně smazal brankové manko svého týmu – 4:4. Energetici nabuzeni smazáním dvoubrankového manko, si přenesli gólovou chuť i do třetí třetiny, ale tentokrát se jim v koncovce nedařilo, když střelecké pokusy Jana Hladonika či únik Tomáše Redlicha kýženou vedoucí branku nepřinesly.

Třinec se připomněl v 55. minutě, kdy parádním zákrokem zneškodnil šanci Daniela Voželníka brankář Energie Habal. Jenže chvilku poté si právě brankář Energie vybral slabou chvilku, když za svá záda propustil nahození z hole Jakuba Jeřábka, který navrátil Třinci vedení – 4:5. V závěru ještě zkusila Energie hru v šesti, ale kýžené vyrovnávací trefy se nedočkala.

OHLASY TRENÉRŮ



Václav Eismann (HC Energie Karlovy Vary): V první třetině jsme hráli hokej, kdy hlavně defenzivní způsob vedení osobních soubojů naprosto nesplňoval parametry extraligy. Tam jsme výrazně propadli a soupeř svoji kvalitou toho zaslouženě využil a šel do vedení. Po domluvě v šatně nastoupilo úplně jiné mužstvo. Tým tak, jak bychom se chtěli prezentovat ve zbytku zápasů, které nás čekají. Troufnu si říct, že silnému soupeři jsme byli více, než vyrovnaným soupeřem. Ale pak ten fatální pátý gól byl odrazem toho nástupu do první třetiny. A vůbec toho, jak s tím někdy zacházíme po celou sezonu a tohle se musí výrazně změnit.

Vladimír Országh (HC Oceláři Třinec): Měli jsme výborný vstup do zápasu. Hned jsme dali gól a i když jsme v našem střídání inkasovali, tak nám ta první třetina vyšla. Dali jsme čtyři góly a byli jsme aktivní. Naopak ve druhé třetině jsme zbytečně ztráceli puky ve středním pásmu. Domácí nám to rychle otáčeli, dostali nás pod tlak a myslím, že zaslouženě vyrovnali. Třetí třetina byla vyrovnaná. Bylo tam několik dobrých šancí na obou stranách. Mazanec nás tam několikrát dobře podržel. Rozhodl však šťastnější gól, ale když porovnáme střely na bránu, které jsme předvedli v první třetině, tak v tomto případě to tam nějak prošlo. Za to jsme samozřejmě vděční, ale je třeba říct, že výkon opravdu nebyl optimální. Hlavně v posledních dvou třetinách. Domácím je potřeba dát kredit, protože za stavu 4:1 nesložili zbraně a za tu bojovnost by si nějaký ten bod zasloužili. Ale tentokrát jsme měli štěstí a i proto bereme tři body.

HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 4:5 (2:4, 2:0, 0:1). Branky a nahrávky: 2. O. Beránek (Černoch), 18. Kangasniemi (Mikyska, Rachůnek), 33. Stříteský (Černoch, Bartejs), 36. Černoch (Huttula, Hladonik) – 1. Nestrašil (Marinčin, Polášek), 12. Kurovský (J. Jeřábek, Daňo), 17. M. Růžička, 17. Nestrašil, 58. J. Jeřábek. Rozhodčí: Šír, Mejzlík – Hlavatý, Gerát. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 3 053. Karlovy Vary: Frodl (17. Habal) – Plutnar, Huttula, McFadden, Stříteský, Bartejs, Mikyska, Dlapa – Rachůnek, Jiskra, Kružík – Kangasniemi, Gríger, O. Procházka – Hladonik, Černoch, O. Beránek – Redlich, Kofroň, Koffer. Třinec: Mazanec (Kacetl) – Polášek, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Mrtka – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička – Daňo, L. Hudáček, Kurovský – M. Roman, Vrána, Spěváček – Dravecký, Čacho, Hrehorčák.