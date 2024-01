Ani potřetí nedokázali hokejisté karlovarské Energie v základní části Tipsport extraligy obrat mistrovský Třinec o body. Ve 35. kole těžili Oceláři v KV Aréně z dobrých vstupů do třetin, během kterých vstřelili dvě branky z celkových tří. Energie tak přišla o sérii tří výher v řadě, když musela skousnout prohru 0:3. Najet zpět na vítěznou vlnu se pokusí Karlovy Vary v neděli 14. ledna od 17.00 hodin na ledě Českých Budějovic.

HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Poprvé se měnil ukazatel skóre v KV Aréně v 5. minutě, kdy při hře čtyři na čtyři třinecký Jakub Jeřábek objel útočné pásmo, nalákal na sebe pozornost karlovarských obránců, čímž se před brankou Varů uvolnil Martin Růžička, který po jeho přihrávce pokořil brankáře Energie Dominika Frodla.

Karlovy Vary však pošilhávaly po vyrovnání o minutu později, kdy střelecký pokus z hole Iikky Kangasniemiho z mezikruží rozkmital konstrukci třinecké klece. To však bylo z obou stran v první dvacetiminutovce vše. Úvod druhé třetiny patřil Energii, ale ta si nedokázala vypracovat gólovou příležitost. Naopak málem opět uhodilo na straně druhé.

Ve 32. minutě třinecký Richard Pánik projel karlovarskou obranou a zkusil bekhendovou kličku, ale brankář Energie proti němu vytasil parádní zákrok. Další velkou příležitost zhatil Frodl Ocelářům v závěru třetiny, kdy fantasticky zneškodnil gólovou střelu Daniela Voženílka.

Co se nepovedlo Třinci ve druhé periodě, povedlo se na začátku třetí třetiny, kdy přidal po sedmatřiceti vteřinách druhý gól, o který se úspěšnou tečí zasloužil Daniel Voženílek. Energie poté vrhla všechny své síly do útoku, se snahou vstřelit kontaktní branku, ale Oceláři si výhru pohlídali, když ji vyšperkoval v závěru duelu střelou do prázdné karlovarské svatyně při hře domácích v šesti Daniel Voženílek.

OHLASY TRENÉRŮ

Václav Eismann (HC Energie Karlovy Vary): „Z našeho pohledu je po delší době nepovedené utkání, kdy jsme podali mdlý výkon. Chyběla naší energii pohybová energie a vůbec jsme se přes důsledně pracujícího soupeře nedostávali do šancí, kromě dvou, které zmínil kolega, které byly v přesilových hrách. Dnes to nebyl náš den, nebylo to naše utkání a je potřeba říct, že soupeř zaslouženě bere tři body.“

Vladimír Országh (HC Oceláři Třinec): „Jsme rádi za tři body. Nebyl to vůbec lehký zápas, jelikož domácí v poslední době hrají velmi dobře, což potvrdili také v zápase. Udrželi jsme čisté konto, ale na druhou stranu jsme měli také štěstí, kdy nás zachránilo břevno a tyčka. Je třeba říct, že kluci to odmakali a šli vítězství naproti. Jsme rádi za tři body, které jsou pro nás důležité. Stejně tak musíme ocenit soupeře, přesto že mu chyběli nějací hráči, tak hrál velmi dobře.“

HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Branky a nahrávky: 5. M. Růžička (J. Jeřábek), 41. Voženílek (M. Růžička, Nestrašil), 60. Voženílek (Nestrašil, M. Růžička). Rozhodčí: Hribik, Sýkora – Brejcha, Thuma. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 3 355. Karlovy Vary: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Rohan, Stříteský, Rulík, Bartejs, Tureček – Rachůnek, Hladonik, Kangasniemi – Jiskra, Černoch, O. Beránek – Redlich, Kofroň, O. Procházka – Koffer, R. Přikryl, Kružík. Trenér: David Bruk. Třinec: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička – Pánik, Vrána, Kurovský – M. Roman, Sikora, Hrehorčák – Dravecký, Čacho, Walega. Trenér: Zdeněk Moták.