„Zápas se lámal za stavu 3:2, kdybychom tam dali čtvrtý gól, vývoj už by asi byl klidný,“ řekl na tiskové konferenci evidentně zklamaný David Bruk.

A nelze se mu divit, jeho svěřenci byli dvě třetiny Plzni víc než vyrovnaným soupeřem, vše asi zlomil vyrovnávací gól domácího Hrabíka, který sedmnáct vteřin před druhou sirénou v přesilovce vyrovnával na 3:3. Vyrovnaný stav dlouho držel i v závěrečném dějství, až deset minut před koncem překlopil vedení poprvé na plzeňskou stranu švédský forvard Blomstrand. A v samotném závěru si Škoda pojistila tři body dalšími dvěma góly.

„Výsledek je pro nás krutý, dlouho to vypadalo dobře, třikrát jsme byli ve vedení,“ litoval trenér karlovarské Energie. „Když se domácí dostali do vedení, otevřeli jsme na konci hru, snažili se, ale výsledek je takový, že Plzeň vyhrála, a my to těžko koušeme,“ uznal kouč Bruk.

A vyjádřil se i k tomu, jaké pocity měl po prvním derby, které navíc vedl proti někdejšímu parťákovi.

„Nevnímám to jako velké derby, je to spíš zajímavé pro fanoušky. Pro nás je to obyčejný trenérský život,“ nepřipouštěl si zvláštnost zápasu odvěkých rivalů.

„Byl to těžký zápas proti kvalitnímu soupeři, který urputně hrál o první výhru v sezoně. Nás mrzí, že jsme nedotáhli dobře rozehraný duel,“ zopakoval Bruk.

Škoda Plzeň – Energie Karlovy Vary 6:3 (2:2, 1:1, 3:0. Branky a nahrávky: 11. Kodýtek (Budík, Schleiss), 16. Kodýtek (Zámorský), 40. Hrabík (Rekonen, Kaňák), 50. Blomstrand (Hrabík, Houdek), 59. Rekonen (Schleiss), 60. Blomstrand (Baránek, Hrabík) – 5. Bernad (Vondráček), 13. Rachůnek (Černoch, Gríger), 25. Vondráček (Bernad, Lukeš). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5.Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4197. Karlovy Vary: Lukeš – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, Sapoušek, Kofroň – Redlich, Jiskra, Vondráček. Trenéři: Bruk, Grof a Skuhravý.