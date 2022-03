„Měli jsme špatný vstup do zápasu, což jsme si udělali sami,“ zoufal si po utkání sokolovský trenér Martin Štrba. A nebylo divu. Jeho družina prohrála první dvacetiminutovku 0:2. Ve druhé se sice baníkovci dvakrát gólově prosadili, ale stejně si počínali i hráči Jihlavy, a tak se šlo do závěrečné třetiny za vedení 4:2 domácího výběru.

Právě ve třetí periodě předvedl tým ze západu Čech gólovou stíhací jízdu, když dokázal z nepříznivého stavu 2:5 smazat tříbrankové manko a dovedl duel po výsledku 5:5 do prodloužení.

„Smekám před kluky, že jsme to nezabalili, hráli jsme až do konce a dostali zápas do prodloužení,“ chválil si nasazení svého týmu, který ve třetí třetině zažil pořádné zmrtvýchvstání.

„Dostali jsme zápas do prodloužení, ale v něm jsme zase udělali zbytečnou chybičku, která byla potrestána,“ poznamenal k rozhodujícímu momentu druhého utkání Štrba.

Semifinálová série, ve které Jihlava vede na zápasy 2:0, se stěhuje na západ Čech. Baníkovci se svým fanouškům představí hned dvakrát, a to ve čtvrtek 24. března a v pátek 25. března, vždy od 18.00 hodin.

„Série je 2:0 pro Jihlavu, nyní se stěhuje k nám do Sokolova a samozřejmě uděláme vše pro to, abychom se do Jihlavy vrátili,“ přeje si po domácích zápasech srovnání série sokolovský trenér.

HC Dukla Jihlava – HC Baník Sokolov 6:5 pp (2:0, 2:2, 1:3 – 1:0). Branky a nahrávky: 6. Helt (Zadražil, Bilčík), 9. Mareš (Brož), 29. Skořepa (Čachotský, Mareš), 35. Kowalczyk (Seman, Kachyňa), 44. Zadražil (Čachotský, Havránek), 66. Kowalczyk (Zadražil, Harkabus)– 31. Tomi (Jurčík), 32. Vrhel (Tomi), 46. Bílek (Vracovský), 50. Tomi, 59. Hašek (Vracovský). Rozhodčí: Wagner, Hucl – Komínek, Vašíček. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 1608. Stav série: 2:0. Sokolov: Cichoň – J. Pohl, Radek Jeřábek, J. Novák, Kadeřávek, Klejna, Vodička, A. Rulík – J. Konečný, Kverka, D. Přibyl – Jurčík, Vrhel, Tomi – T. Jandus, Hašek, D. Novotný – Vracovský, T. Rohan, V. Bílek. Trenér: Martin Štrba.