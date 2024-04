Po dvanácti letech vybojovali pro karlovarský hokej medaili, dorostenci Energie skončili v letošním ročníku extraligy bronzoví. Velký úspěch v podání energetiků ocenilo i vedení města Karlovy Vary v čele s primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou, které tým pozvalo ke slavnostnímu ocenění na karlovarský magistrát.

Vedení města Karlovy Vary ocenilo dorostence Energie. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

„Chtěla bych karlovarským dorostencům moc poděkovat a pogratulovat. V letošní sezoně vybojovali bronzovou medaili, což je obrovský úspěch. Poděkování patří nejen hráčům, ale také trenérům a celému realizačnímu týmu. Všichni skvěle reprezentovali naše město, protože si myslíme, že je důležité mezi mladými lidmi vytvářet ten pocit sounáležitosti a hrdosti na město,“ poděkovala úvodem primátorka města Karlovy Vary.

Během téměř hodinu trvajícím setkání, které se neslo v příjemném a odlehčeném duchu, došlo k debatě na nejrůznější nejen hokejová témata. Závěrem pak oba zastupitelé města předali bronzovým medailistům pamětní listy udělované městem Karlovy Vary za vynikající reprezentaci.

„Setkání jsem si moc užila. Bylo tedy trochu složitější dostat z kluků delší větu, v tom to bylo poměrně náročné,“ (úsměv) „ale odpoledne, které jsme spolu strávili, bylo moc pohodové a chtěla bych za něj poděkovat. Věřím, že se klukům bude dařit i v další sezoně. Téměř polovina týmu by příští rok měla hrát o kategorii výš. Doufám, že se na sezonu příští podaří postavit zase takhle skvělý tým a jak mi bylo slíbeno, tak příště už to bude zlato a doufám, že to kluci splní“ (úsměv).

„Sport podporujeme proto, aby děti neseděly doma u počítačů. Je důležitý i pro zdravotní a psychickou kondici každého z nás. Jsem moc ráda, že i A-tým vytváří v menších dětech potenciál, že by se jednou mohly stát úspěšnými sportovci. Díky tomu, že máme skvělé zázemí v rámci KV Areny a nyní už i nově zrekonstruovaného stadionu AC Start, tak si myslím, že je to jeden z důvodů, proč se tady sportu daří, a to nejen tomu vrcholovému, ale i tomu mládežnickému,“ doplnila závěrem primátorka. (hce)