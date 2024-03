Vítej zlatý hattricku. Para hokejisté SKV Sharks Karlovy Vary opanovali i druhou finálovou bitvu České para hokejové ligy, ve které porazili v KV Aréně Pardubice 6:4. Tím dosáhli na druhé vítězství v sérii, čímž ukořistili třetí mistrovský titul v řadě.

SVK Sharks Karlovy Vary – SHK Mustangové Pardubice AUTO-IN 6:4 (3:1, 1:1, 2:2). | Foto: Daniel Seifert

„Poprvé v historii jsme získali mistrovský titul třikrát za sebou a je to jako pohádka. Klub začal v Karlových Varech před jedenadvaceti lety od nuly a teď je s celkovými sedmi tituly nejúspěšnější v republice. Jsem rád, že u toho byl zakladatel Sharks Martin Frous i zakladatel parahokeje u nás Roman Herink. Ta statistika je o to cennější, že jen na dvou titulech se podílel jeden jediný zahraniční hráč,“ těšilo po zisku zlatého hattricku předsedu SKV Sharks Karlovy Vary Jana Chlubnu.

A finále přineslo vše, co se od něj očekává, skvělou kulisu, góly, urputný boj, dramatickou zápletku i šarvátky. I když měli lepší vstup do úvodní třetiny Východočeši, které poslal v úvodu po brejku do vedení exkarlovarský Frank Rennhack, dokázali hráči Sharks třemi úspěšnými zásahy převrátit ukazatel skóre na svou stranu, když si do druhé třetiny přenesli dvoubrankový polštář, to se postupně zapsali do střelecké finálové listiny Radek Zelinka, Filip Veselý a Patrik Sedláček.

„Po vyhrané první třetině už jsme vedení nepustili, přestože hra byla občas nervóznější, když se soupeř dotáhl na kontakt nebo prošly některé ostřejší zákroky. Navíc od 17. minuty chytal náš gólman se zraněním, které se teprve po zápase ukázalo jako vážné a musel podstoupit operaci ruky. Patří mu obrovský respekt a hlavně přání rychlého uzdravení,“ smekl klobouk před gólmanem Sharks Chlubna.

Z toho dokázaly Pardubice umazat na začátku druhé třetiny jednu branku po přesné ráně Lukáše Kořínka, ale Varům navrátil zpět dvoubrankové vedení v závěru druhé periody svou druhou trefou v zápase Filip Zelinka. Úvod třetí třetiny se nesl v duchu gólovek v podání Sharks, přesto se ze vstřelené branky radovali hosté, za které snížil v přesilové hře Pavel Kubeš. Sharks si však rychle vzali dvoubrankové vedení zpět, kdy uspěl z dorážky Filip Veselý, který tak docílil hattricku.

Následně para hokejisté z lázní odskočili Mustangům na rozdíl tří branek, kdy pohlednou kombinaci přetavil Radek Zelinka, který oslavil se svými spoluhráči svůj druhý gólový počin v utkání. Pardubice se však nevzdaly a malou naději jim vystřelil Pavel Doležal, který snížil na rozdíl dvou branek. Žraloci si však třetí titul v řadě nenechali vzít a v závěru duelu přetavili druhou finálovou bitvu ve svou exhibici.

„Podle očekávání byla domácí odveta úplně jiná než první finále v Pardubicích. Nedalo se předpokládat, že dáme zase deset branek, naopak bylo o co hrát až do konce. Myslím si, že Pardubice se poučily z prvního zápasu, zlepšily obranu a dobře napadaly. Náš tým mi místy připadal svázaný tíhou okamžiku, nešly nám tolik přihrávky a vázlo zakončení. Důležité bylo, že se podařilo rychle zareagovat na vedoucí gól Pardubic a dvěma „ošklivými“ dorážkami otočit skóre. Tam se ukázala bojovnost a chuť poprat se o výsledek,“ přidával ještě k utkání šéf Sharks.

„V Česku se v klubech enormně rozmáhá angažmá hotových cizích hráčů na úkor hledání a výchovy nových českých para hokejistů. My v Karlových Varech takovou politiku nepodporujeme, a proto mají současné úspěchy pro nás vysokou přidanou hodnotu. Snad to ocenili i fanoušci, kteří do KV arény přišli. Chci jim jménem týmu moc poděkovat za čas, který para hokejistům věnovali a za podporu a kulisu, kterou vytvořili. Naše přání 600 diváků se nenaplnilo, ale ti, co přišli, fandili parádně. Pro hokejistu není snad nic horšího, než všechnu tu dřinu odevzdat prázdným tribunám, proto upřímně děkujeme jak lidem, tak partnerům klubu, kteří nás podporovali nejenom ve finále, ale i po celou sezónu," doplnil závěrem Chlubna.

SVK Sharks Karlovy Vary – SHK Mustangové Pardubice AUTO-IN 6:4 (3:1, 1:1, 2:2). Branky a nahrávky: 5. Zelinka (Geier), 11. Veselý (Wágner), 14. Sedláček (Zelinka, Veselý), 27. Veselý (Zelinka, Sedláček), 35. Veselý (Geier, Zelinka), 39. Zelinka (Veselý, Geier) – 4. Rennhack (Kubeš), 23. Kořínek (Hering, Rennhack), 33. Kubeš (Michalec), 39. Doležal (Kubeš). Rozhodčí: Suchý, Helecz – Hanák, Orel. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 228. Konečný stav série: 2:0. SKV Sharks Karlovy Vary: Mach – Wágner, Zelinka, Haas – Michalčín, Berger, Jeřábek, Veselý, Geier, Sedláček, Karafiát. Trenér: Miroslav Hrbek. SHK Mustangové Pardubice AUTO IN: Boček (Uhlemann) – Kubeš, Pabst, Doležal, Buhr R. – Neuman, Rennhack, Raška, Michalec, V. Buhr, Hering, Kořínek, Chudomský. Trenér: Michal Tereska.