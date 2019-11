Karlovarská dvanáctka však stále zůstává nohama na zemi. „Budeme se z toho radovat do půlnoci, pak se musíme připravit na další zápas.“

Dávide, na výhře jste se podílel hned dvěma zásahy…

Těší to ještě o to víc, že se vyhrálo, a navíc v Brně, takže o to cennější to je, protože se tu hraje a jezdí pro body velmi těžce. Jsme rádi, že jsme vyhráli, protože jsme hráli výborný zápas i v Plzni, ale bohužel tam to nevyšlo.

Byly klíčové přesilové hry?

My se na ty přesilovky soustředíme. V dnešním hokeji to rozhoduje zápasy a víme, že jsou velmi důležité. Teď bylo pár zápasů, ve kterých jsme nedali gól, takže jsme to samozřejmě chtěli odčinit. Je super, že to tak vyšlo. Těmi dvěma přesilovými hrami jsme zápas naklonili na naši stranu, stav 3:1 byl takovou studenou sprchou pro domácí a už to pro ně bylo těžké.

Kometa prohrála už popáté v řadě, byla na nich znát křeč?

Nevím, to je otázka na ně. Je to kvalitní tým a určitě se od nich čekají samé dobré výsledky. Není to příjemné, když máte takovou šňůru. Nejsou to ale jen oni, také my jsme prohráli párkrát v řadě. Ale jak říkám, my jsme se soustředili sami na sebe, přišli si pro tři body a zahrát co nejlepší zápas. To nám vyšlo, jedeme domů šťastnější.

Hosté byli zpočátku lepší, rozjelo se to až později. Souhlasíte?

Věděli jsme, že hrají doma a nějaké zápasy prohráli, takže na nás vyletí, budou to chtít odčinit. Řekli jsme si, že musíme první minuty nějak přežít jejich tlak, což se nám podařilo, a dokonce jsme dali první gól, to byl výborný začátek. Možná jsme byli o kousek šťastnější, ale na to se nikdo neptá. Zápas jsme vyhráli a domů jedeme se třemi body.

Je znát na Martinu Pešoutovi, že v Brně trénoval? Je to pro něj mimořádnější?

To je samozřejmě otázka na něj (úsměv). Ale určitě to je speciální. Nicméně je to speciální pro všechny, my se na každý zápas burcujeme a chceme ho vyhrát. S takovým kvalitním soupeřem je to ještě super, hlavně po psychické stránce. Měli jsme pár zápasů, které jsme ztratili v závěru a nebyly úplně tak ideální, jak bychom si představovali. Tentokrát jsme to zvládli na výbornou. Budeme se z toho radovat do půlnoci, pak se musíme připravit na další zápas. (hod, kun)