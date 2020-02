Smutnou zprávu oznámila ve čtvrtek pražská Sparta, ve věku 76 let zemřel pan Jaroslav Šíma, legenda pražského klubu a také jedna z velkých osobností karlovarského hokeje. Na západě Čech Šíma hokejově vyrůstal a v sedmdesátých letech minulého století býval nesmlouvavým bojovníkem a „zlým mužem“ československé nejvyšší soutěže. Jménem HC Energie Karlovy Vary vyjadřujeme upřímnou soustrast celé jeho rodině.

Jaroslav Šíma | Foto: HC Sparta

Jaroslav Šíma se narodil v Pelhřimově 22. ledna 1944, ale hokejově vyrůstal v Karlových Varech. V mužstvu dospělých karlovarského Dynama se poprvé objevil v sezoně 1960-61 a do nástupu povinné vojenské služby odehrál za celek z lázeňského města ve druhé nejvyšší soutěži tři sezony. V roce 1963 nastoupil vojenskou základní službu v Dukle Jihlava. Ovšem v tamním týmu neuspěl a vojnu poté absolvoval ve VTJ Litoměřice a VTJ Hodonín. Podobně jako před ním Jan Klapáč se Jaroslav Šíma do svého mateřského klubu už nevrátil a využil nabídky z nejvyšší soutěže, když po splnění služby v armádě zamířil do tehdejšího Gottwaldova (dnes Zlína), kde ho internacionál Vladimír Kobranov přeškolil na obránce.