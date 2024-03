Hokejisté karlovarské Energie už znají své nové trenéry. A-tým energetiků povede z pozice hlavního kouče Pavel Patera, kterému bude krýt záda asistent David Moravec. Trenérský štáb Energie pak doplní trenér gólmanů Lukáš Mensator. Zbrusu nová trojice podepsala v Karlových Varech dvouleté smlouvy, kdy tak nahradí na lavičce týmu z města minerálních pramenů trio Eismann, Šik, Kněžický, které tým vedlo v závěru vrcholící sezony 2023-24.

Energii povedou v nové sezoně hokejové legendy Pavel Patera (uprostřed) s Davidem Moravcem (vlevo) a Lukášem Mensatorem (vpravo). | Foto: HC Energie Karlovy Vary

„Václav Eismann společně se svým týmem neměl v závěru základní části snadnou úlohu, mužstvo přebrali ve výsledkové krizi a s týmem se mu podařilo docílit postupu do předkola. Všem bychom chtěli poděkovat za jejich odvedenou práci, která nebyla jednoduchá. Velké uznání pak patří Pavlu Kněžickému, který trénoval brankáře A-týmu více než 20 let a vychoval mnoho skvělých gólmanů,“ děkuje končícímu trenérskému triu jednatel klubu Daniel Tobolka.

Do nové extraligové sezony 2024/25 se vedení klubu dohodlo na spolupráci s triem Pavel Patera – David Moravec – Lukáš Mensator, přičemž všichni tři podepsali na západě Čech dvouletou smlouvu. Ačkoliv o nástupu nových trenérů se spekulovalo delší dobu, oficiálně bylo vše dotažené až v úterý dopoledne.

„Vítám Pavla Pateru, Davida Moravce i Lukáše Mensatora v naší organizaci. Cítím z obou trenérů chuť do práce, ambice něco dokázat a trenérsky se dále posouvat. Zasmluvnění trenérských pozic bylo důležité i s ohledem na pokračující stavbu týmu na nadcházející sezonu. Realizační tým na 24/25 projde výraznou obměnou a je dobře, že do Energie přichází někdo zvenčí s novým pohledem. Realizační tým má před sebou spoustu práce a přeji všem, aby se jim dařila,“ uvádí k novým trenérům Daniel Tobolka.

PAVEL PATERA (hlavní trenér)

Olympijský vítěz z Nagana, čtyřnásobný mistr světa, vítěz tří lig, to je jen ve zkratce úžasná hráčská vizitka Pavla Patery, bývalého legendárního centra, který jen za národní tým odehrál takřka 200 utkání. Během klubové kariéry si zahrál i nejslavnější hokejovou soutěž světa NHL, válel ale i v KHL nebo ve Švédsku, nebo na domácí scéně především v dresu Kladna či Vsetína. Bohatou hráčskou kariéru ukončil po sezoně 2014-15 v Olomouci. Tu trenérskou načal u dorostu kladenského PZka, hned rok nato se ale poprvé v kariéře stal trenérem extraligového Áčka, kdy dvě sezony vedl Kladno. Od sezony 2018-19 koučoval po čtyři sezony tým Mladé Boleslavi, nejprve jako asistent, poté společně s Radimem Rulíkem. Mužstvo v sezoně 2020-21 dovedli až do semifinále, kde ve velké bitva padli v sedmi zápasech s Třincem. Před sezonou 2022-23 zamířil do pražské Sparty, angažmá ale Paterovi úspěch nepřineslo a v listopadu u týmu skončil. V letošním ročníku vedl reprezentační sedmnáctku společně s Davidem Moravcem, se kterým rozjede i ročník následující, tentokrát už jako hlavní kouč Energie.

„Karlovy Vary už jsou historicky v extralize zabydlené a i když teď měly slabší sezony tak věřím, že se nám povede nastartovat něco většího. Vím, s kým tu budu spolupracovat a se všemi už jsem spolupracoval. Ať už to bylo u národního týmu nebo i v klubu s Lukášem Mensatorem. Na tu spolupráci už se moc těším," sdělil pro klubový server Energie Pavel Patera.

DAVID MORAVEC (asistent trenéra)

Hráčský životopis Davida Moravce není o nic chudší než jeho trenérského parťáka. S ním vyhrál legendární olympiádu v Naganu a také dvě mistrovství světa. To v roce 2001 navíc rozhodl finálovým gólem v prodloužení Legendární hlášku „Vítej, zlatý hattricku“ Roberta Záruby zná každý. Opavský rodák velkou část kariéry strávil v nedaleké Ostravě, Vítkovice vedl i jako kapitán. Zahrál si ale i v Evropě ve Švédsku, Finsku či Německu, jeden zápas okusil v dresu Buffala i NHL. Brusle pak definitivně pověsil na hřebík po ročníku 2012-13, který strávil v druholigové Karviné. K trenérství se dostal postupně, roli funkcionáře totiž odstartoval jako týmový manažer. Plnohodnotně se pak do koučování zapojil v Porubě, kde v posledních letech vedl dorost, juniorku i celou mládež. V aktuální sezoně pak společně s Pavlem Paterou reprezentační sedmnáctku.

„Těším se moc. Sice jdu do pro mě neznámého trenérského prostředí, ale ta práce mě bavila a baví, s klukama se dobře známe a těším se na spolupráci. Věřím, že máme co nabídnout a že ta sezona bude úspěšná," řekl David Moravec ke svámu příchodu do Karlových Varů.

LUKÁŠ MENSATOR (trenér brankářů)

Muž, kterého snad netřeba karlovarským fanouškům představovat. Legendární fantom naší svatyně, který v roce 2009 pomohl vychytat historický extraligový titul, o rok dříve stříbrné medaile. Rodák ze Sokolova strávil ve Varech většinu své kariéry, zahrál si ale i za Plzeň či Kladno. Hráčskou kariéru pak zakončil v Německu. Lukáš Mensator byl v roce 2002 draftovaný Vancouverem, v zámoří odchytal dvě sezony v Ontario Hockey League, do nejslavnější soutěže světa ale nikdy nenaskočil. I proto mohl později sbírat klubové vavříny v Energie, díky výkonům v jejím dresu se dostal i do národního týmu, se kterým se podíval i na mistrovství světa. Trenérskou kariéru započal nejprve v Sokolově jako asistent a trenér brankářů, následoval logický přesun do Varů a přes krátkou zastávku opět v Sokolově přesup do Mladé Boleslavi. Tam v posledních třech letech zastával pozici trenéra brankářské akademie i Áčka, stejně jako funkci týmového vedoucího. Nyní se už ale populární Mensi vrací konečně zpátky do Varů.

„Velice se těším na návrat domů, ale zároveň cítím velkou zodpovědnost vůči klubu, kde jsem toho tolik zažil," podotkl Lukáš Mensator k návratu do známého prostředí.