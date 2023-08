/HOKEJ/ Páté přípravné utkání sehrají karlovarští hokejisté na ledě Plzně. Doposud se energetikům v přípravě vede velice slibně. Dokáže i podruhé porazit svého největšího soupeře?

Hokejisté karlovarské Energie se dnes představí v západočeském derby na stadionu plzeňské Škody. | Foto: hcjv/Daniel Kubelka

Karlovy Vary sehrály již čtyři přípravné zápasy, ve kterých zaznamenaly pouze jednu porážku v samostatných nájezdech. Do pátého utkání by už měla nastoupit sestava, se kterou bude chtít David Bruk vstoupit do nového extraligového ročníku.

Naposledy se Karlovarští představili poprvé v letošní sezoně na domácí půdě, kde přivítali Škodu. Ač se domácí ujali vedení, které si hájili téměř do konce, v posledních minutách se Plzni podařilo vyrovnat. O vítězi rozhodovaly až samostatné nájezdy, ve kterých se zadařilo domácím.

Z KABINY ŠKODY

Plzeňští hokejisté za sebou mají čtyři přípravné duely, v nichž dvakrát dovedli utkání do vítězného konce. V úterním zápase změřila Škoda síly s německým Crimmitschau. Bezgólovou první třetinu nahradila prostřední část, ve které si Plzeň během tří minut vytvořila tříbrankový náskok. Hosté sice náskok snížili, ale na víc jim síly nestačili. Kdežto Škoda nadále tlačila a skóre se zastavilo na konečný 7:1.

Předpokládaná sestava Energie: Frodl (Habal) – Bartejs, Plutnar, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Huttula, Mikyska – Zetterberg, Černoch, Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Hladonik – Koffer, Přikryl, Procházka.