V sobotu si oblékl černý hornický dres a jal se hájit branku sokolovského Baníku proti Rytířům z Kladna. Podal velmi kvalitní výkon. V nastavení ještě stačil zlikvidovat trestné střílení Račuka a brejk Frye. V samostatných nájezdech se musel smířit s porážkou.

Oldřich Cichoň.

„Tak Kladno je kvalitní soupeř, není náhoda, že byli ještě minulý rok v extralize. Kluci hráli výborně, nic se jim nemůže vytknout. Byl to vyrovnaný, těžký zápas, kde rozhodly až nájezdy. Dostal jsem tam dva góly, kdybych je chytil, tak dva body jsou naše. Ale nebral bych to úplně negativně, aspoň máme jeden bod, příští zápas je už porazíme,“ hodnotí osmnáctiletý gólman sobotní duel.

Ještě před zápasem s Jágrovým Kladnem byl Oldřich Cichoň donominován na reprezentační kemp české dvacítky před mistrovstvím světa v Kanadě. „Jsem za to rád, udělám vše pro to, abych se ukázal v co nejlepším světle. Jestli pojedu na mistrovství nebo ne, to už je na trenérech. Samozřejmě vím, že šance není velká, akorát mě mrzí, že se v průběhu kempu hraje Chance liga a nemohu nastoupit do zápasů proti Přerovu a Vsetínu,“ říká brankář, který byl zapůjčen do prvoligového Sokolova z pražské Sparty.

Angažmá na hornickém západě si ale nemůže vynachválit. „V Sokolově je to super. Lepší kolektiv si nemůžu přát, máme výborný tým, dostal jsem velký prostor, za což jsem rád. Hodně a kvalitně trénujeme. Jsem hrozně rád, že mě trénuje pan Mensator, je to skvělý trenér, stejně jako pan Přikryl ze Sparty, který mě trénuje už dlouho. Takže když to shrnu, zázemí na trénování je neuvěřitelné,“ má jasno.

Do Vyškova ho odvezli rodiče. „Trénujeme tu dvakrát denně, jsme rozdělení do dvou skupin a vždy každý druhý den proti sobě hrajeme modelové zápasy,“ hlásí Oldřich Cichoň z kempu.