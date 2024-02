Hokejisté karlovarské Energie ani počtvrté nedokázali porazit Olomouc. Ve 42. kole Tipsport extraligy neuspěli v KV Aréně, kde Moře podlehli 1:3, čímž tak připsali na účet s Olomoucí čtvrtou prohru v řadě. Olomouc, která urvala teprve čtvrtou tříbodovou výhru na kluzištích soupeřů, navýšila náskok na deváté příčce na desátou Energií již na osm bodů.

HC Energie Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Deník/David Kubatík

Karlovarská Aréna čekala na první gól pouze do 7. minuty. To rozjásal fanoušky Energie Tomáš Rachůnek, který dotlačil puk po příhře Ondřeje Procházky do olomoucké svatyně. Poté Varáci zahrozili Ondřej Beránkem či Vítem Jiskrou, který orazítkoval olomouckou klec.

Dlouho to vypadalo, že i přes šance hostů Energie udrží čisté konto. Realita ale byla jiná, v 18. minutě se Olomouc na domácí výběr gólově dotáhla, když David Škůrek propálil z modré, vše co mu stálo v cestě. Kohouti ve druhé třetině dokázali překlopit ukazatel skóre na svou stranu.

Ve 25. minutě našel Jakub Orsava nikým nehlídaného Silvestera Kuska, který poslal hosty poprvé v utkání do vedení. Poté si jak Energie, tak i Olomouc vytvořily několik dobrých příležitostí, ale již bez změny skóre. V závěrečné třetině se hnala Energie za vyrovnáním, ale střelecky se ji nedařilo.

Navíc v závěru nevyužila přesilovou hru, a tak šla do risku, když v 59. minutě zamířil na střídačku gólman Habal, a domácí to zkusili v šesti. Jenže hosté po osmadvaceti vteřinách power-play Varů potrestali, kdy se po chybě Bartejse zapsal do střelecké listiny Jakub Navrátil.