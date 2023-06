/HOKEJ/ Novou akvizicí v karlovarském klubu HC Energie Karlovy Vary je také útočník Ondřej Procházka, který na západ Čech zavítal z Litoměřic. Z minulých let se dobře zná s trenérem Davidem Brukem, pod jehož taktovkou trénoval už v Litoměřicích. „Po základní části mě kontaktoval pan David Bruk a říkal mi, že by měl o mě zájem. Během play-off jsme to řešili, pak to na chvilku utichlo, abych se mohl soustředit na play-off s týmem a potom jsme domluvili podmínky. Bral jsem cokoliv, co by mi nabídli, protože jsem rád za šanci v extralize,“ říká útočník Procházka.

Ondřej Procházka, útočník HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Ondřeji, v Karlových Varech jste už přes měsíc. Jak se vám líbí město a zázemí klubu?

Já jsem spokojený jak ve městě, tak v klubu. Kluci tu jsou skvělí a dobře mě přijali. Seznamování mám jednodušší, jelikož sem se tu už s někým znal a ti kluci mě seznámili s dalšími hráči. Město mi také není cizí, mám tu tetu, za kterou jsem sem jezdil například na filmový festival. Líbí se mi tu. Těším se na léto, až si to tu s přítelkyní pořádně užijeme.

Jak se zrodil váš přesun?

Celkem rychle. Po základní části mě kontaktoval pan David Bruk a říkal mi, že by měl o mě zájem. Během play-off jsme to řešili, pak to na chvilku utichlo, abych se mohl soustředit na play-off s týmem a potom jsme domluvili podmínky. Bral jsem cokoliv, co by mi nabídli, protože jsem rád za šanci v extralize. Mým prvním krokem je si extraligu vůbec uhrát a potom mohu začít diskutovat o lepších podmínkách. Měl jsem to tak nastavené. Doufám, že si svůj cíl pro letošní sezonu splním a krok naplním v Karlových Varech.

Aktuální soupiska čítá 14 útočníků a konkurence je tedy poměrně velká…

Bude to o třetí a čtvrté formaci. Jsme tu i zhruba stejně staří kluci a na stejné úrovni, bude rozhodovat aktuální forma a bojovnost. Podle toho, co bude pan Bruk potřebovat a co se mu bude líbit, tak ten bude hrát. Důležité je také zdraví.

Pod Davidem Brukem jste už trénoval, jak se těšíte na další spolupráci?

Těším se moc. Hrál jsem pod ním v reprezentaci i v Litoměřicích a vždy se mi pod ním hrálo dobře. Doufám, že to bude probíhat ve stejném duchu jako v minulých letech.

Bavili jste se o vaší roli v mužstvu nebo to necháváte na později?

Mluvili jsme o tom, že si nejdřív musím urvat místo v sestavě. Budu mít šanci ve třetí nebo ve čtvrté lajně a pak bude na mě, jak se o místo porvu, ale nemám nic jisté. Všechno je jen na mě a na tom, jak budu pracovat, v jaké budu formě.

To pro vás může být dobrou motivací, abyste ze sebe vydal to nejlepší, že?

Ano, přesně tak. I v první lize, když jsem začínal, tak jsem byl ve stejné pozici a hrál jsem ve čtvrté formaci nebo jsem chodil i na tribunu. Jsem na to připravený a budu bojovat tak jako jsem bojoval na začátku své kariéry v dospělém hokeji.

V loňském ročníku jste exceloval v první lize v kanadském bodování. Jaké jsou vaše osobní cíle do následující sezony?

První gól v extralize by byl prvním krokem (smích). Puk bych si určitě nechal a možná i hokejku (úsměv). Budu se snažit pomoct týmu jak bodově, ale také zblokovanými střelami. Chci hrát týmově a snad potom přijde i odměna v podobně kanadských bodů.

Máte nějaké předzápasové rituály?

Pár jich mám, ale není to tak, že pokud je nesplním, tak potom hraji špatně. Dělám stejnou rozcvičku, stejně se oblékám do výstroje. V Litoměřicích jsme po utkání dostávali lízátka, měl jsem jich plnou tašku, tak jsem si dával před zápasem lízátko, to byl můj rituál (smích). Tady si je budu muset asi kupovat (smích). Letos to budu asi dělat stejně, akorát s těmi lízátky se ještě rozhodnu během přípravy.

Jak trávíte svůj volný čas a jaké máte záliby?

Přes léto je mým velkým koníčkem kolo. Mám silniční a i svůj dresscode (smích) a helmu. Ve volném čase vyrážím na kolo do přírody a nahnat kilometry. Mám rád plavání a chodím tu do bazénu. Rád si odpočinu doma v posteli (smích).

Letní příprava není příliš oblíbená u sportovců, je nějaká část, která je vám obzvlášť nepříjemná?

Nesnáším běhání. Běháme kopce, které ještě docela jdou, ale pak máme intervaly, kdy běžíme asi dvacet vteřin naplno a musíte doběhnout osmkrát stejně, a to mi opravdu nejde, nemám to rád a nechci to dělat (smích). Vždy odmlouvám a trochu prskám, ale zatnu zubu a udělám to. Mám raději posilovnu a silovější cviky.