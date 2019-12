Namísto tradičního místa v obraně si po delší době vyzkoušel post útočníka. A rozhodně se neztratil, měl plno šancí ke skórování a také se svou hrou podílel na výhře nad Libercem.

Ondřeji, pro vás to byla letošní premiéra, jak jste si zápas užil?

Jsem rád, že jsem se vrátil do sestavy. Sice jsem byl v útoku, ale mám radost, že jsme vyhráli.

Po zranění jste se nejprve rozehrával v Sokolově, jak byste se za tím ohlédl?

Jsem rád za prostor na rozehrání se.

Nastupoval jste převážně jako obránce, dnes jste však naskočil do útoku, jak se vám hrálo?

Hrálo se mi dobře, akorát se na to člověk musí trochu jinak připravit.

Připravovali jste se nějak speciálně na brankáře Hrachovinu? Ten si vlastně proti Energii připsal první prohru v dresu Bílých Tygrů…

Asi ne. Jen jsme věděli, že je rychlý na zemi a že bychom měli střílet nahoru.

Na konci první části jste mohl po Mikúšově přihrávce zvýšit, to se však nepovedlo, jak byste tuto situaci popsal?

Jeli jsme dva na jednoho, Miky (Tomáš Mikúš) mi dobře přihrál, jenomže jsem měl kotouč zvednout, ne ho poslat do betonu.

Jak si rozumíte v jedné lajně s Tomášem Kubalíkem a Adamem Raškou? Přeci jen se jedná o nové posily.

Hrál jsem s nimi poprvé, ale docela to fungovalo. Jsou to oba výborní hráči.

V první třetině jste měli navrch, v té druhé se hra ale srovnala…

V první dvacetiminutovce jsme měli dobrý pohyb. Do té druhé jsme od Liberce čekali, že zrychlí. Ale myslím si, že ta druhá část z naší strany také nebyla špatná.

Co jste si řekli před třetí třetinou?

Že musíme hrát pořád stejně, bojovat a vyhrávat kotouče.

Co se v ní stalo? Nepodcenili jste soupeře?

Nemyslím si. Liberec má kvalitní mužstvo. Chybělo nám ale štěstí, jinak bychom brali tři body.

Jak frustrující byl gól v poslední minutě?

Je to vždy nepříjemné, dostat gól takhle v závěru. Naštěstí jsme ale uspěli při nájezdech, takže bereme alespoň dva body.

Co podle vás měla Energie udělat jinak?

Podle mě nic. Všichni dělali, co mohli, ale padlo to tam. To je hokej.

Letos první nájezdy a hned výhra, jaký je to pocit?

Každá výhra je dobrá, ať už v základní hrací době, nebo na nájezdy.

Gólman Filip Novotný předvedl parádní výkon a pochytal přes čtyřicet střel a výhru v nájezdech, co na jeho adresu?

Chytal výborně. Častokrát nás skvěle podržel. (vmo)