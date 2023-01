Poprvé se měnil ukazatel skóre v Šumperku v 6. minutě, kdy domácí poslal do vedení šikovnou tečí po nahození Nedvídka Joshua Mácha. Podruhé se domácí výběr gólově radoval v 17. minutě, kdy se po nahození Průžka puk šťastně odrazil za brankáře Baníku. Sokolov měl následně ve druhé třetině několik výhod přesilových her. Ve dvou z nich však inkasoval v oslabení.

Sokolov srazila do kolen oslabení a slávista Knotek

Ve 36. minutě ustál souboj v rohu Drtil, který si nakonec vybruslil až na levý kruh, odkud překonal Michajlova a navýšil vedení na rozdíl tří branek. Podruhé udeřili hokejisté Šumperka v oslabení ve 40. minutě, kdy se Dubský zmocnil vyhozeného puku a samostatný únik proměnil přesnou střelou nad lapačku.

I ve třetí třetině i přes nepříznivý stav baníkovci bojovali a snažili se o vstřelení kontaktní branky, ale tentokrát jim nebylo přáno, a Šumperk dovedl duel do výhry 4:0.

„Přijeli jsme sem s třemi pětkami, s šesti zdravými útočníky a s třemi nemocnými. Beci na tom byli podobně. Kluci to odmakali, oddřeli a já jim za to děkuji. Ten výsledek je pro nás trošku krutý, protože ta hra nebyla na 0:4. Nicméně nemáme ani bod, ale musíme jít dál,“ dodal ke svému hodnocení kouč Sokolova.

Draci Pars Šumperk – HC Baník Sokolov 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). Branky a nahrávky: 6. Mácha (Nedvídek), 17. Průžek (Bartoš, Žálčík), 36. Drtil (Jouza), 40. Dubský (Drtil, Eliáš). Rozhodčí: P. Skopal, T. Zubzanda – D. Horažďovský, D. Thuma. Vyloučení: 5:2. V oslabení: 2:0. Diváci: 939. Sokolov: Michajlov – J. Novák, Klejna, Weinhold, Rulík, Baláž, M. Rohan, Benda – Kofroň, Kverka, Vrhel – Osmík, Zadražil, Hauser – Švec, T. Rohan, Kysela.

Sokolovu vypomohou hokejové legendy

Velká událost pro hokejový Sokolov. Na soupisku Baníku byli dopsáni Viktor Hübl a František Lukeš, dvě velké osobnosti českého hokeje. Oba hráči mají vyřízené střídavé starty z druholigového Chomutova, kde patří mezi nejproduktivnější hráče celé soutěže. Viktor Hübl v letošním ročníku druhé ligy ve 34 zápasech nasbíral 55 kanadských bodů, František Lukeš pak odehrál o dva zápasy méně s bilancí 47 kanadských bodů.

„Jména obou hráčů mluví za vše. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo vyřídit starty obou hráčů, za což patří poděkování Chomutovu, ale i samotným klukům. Oba hráči by měli nastoupit v pondělí proti Frýdku-Místku a následně dle možností. Jejich zkušenosti budou velkým přínosem a věřím, že nám pomohou i v produktivitě,“ řekl k návratu populární dvojice na scénu profesionálního hokeje Martin Štrba, hlavní trenér A-týmu.

Viktor Hübl a František Lukeš budou nově vypomáhat sokolovskému Baníku. Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

Viktor Hübl se ve 44 letech stane nejstarším hráčem Chance ligy, když tento primát dosud patřil Janu Novákovi. Bývalý útočník Litvínova, Slavie Praha a Českých Budějovic většinu kariéry strávil v litvínovských barvách a je rekordmanem české extraligy v počtu startů i co do počtu kanadských bodů. V 1276 utkáních v extralize vstřelil Viktor Hübl 402 gólů a přidal 501 asistencí. Na svém kontě má i 26 reprezentačních startů. V extralize působil ještě v loňském ročníku. V první lize dosud zapsal jen osm zápasů za mateřský Chomutov v sezoně 1999/2000.

Čtyřicetiletý František Lukeš většinu kariéru tvořil s Viktorem Hüblem nerozlučnou dvojici. Litvínovský odchovanec zahájil svou seniorskou kariéru v zámoří, od roku 2006 do 2022 však nepůsobil v jiném týmu než v Litvínově, kde odehrál 870 zápasů, nastřílel 255 gólů a přidal 387 asistencí. V národním týmu odehrál 17 zápasů a stejně jako Viktor Hübl, v extralize působil ještě minulou sezonu. Před sezonou zamířil František Lukeš se svým „dvojčetem“ do Chomutova, který byl teprve jeho druhým klubem v České republice. Třetím by se měl stát v pondělí Baník, v jehož dresu František Lukeš absolvuje premiéru v Chance lize.

Oba hráči jsou mj. i členy Klubu hokejových střelců. V tomto klubu jen David Hruška oblékal dres Baníku, v pondělí se tento počet hráčů rozšíří. Oba hráči by měli nastoupit v pondělí na sokolovském zimáku od 18.00 hodin proti Frýdku-Místku.