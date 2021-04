Osmnáctka odlétla na světový šampionát, i s našimi zástupci na palubě

Na mistrovství světa do USA se vypravili členové hokejové reprezentace do 18 let.

Energetici v reprezentaci do 18 let | Foto: HC Energie Karlovy Vary

V místě šampionátu čeká Čechy ještě sobotní přípravný duel proti Švýcarsku, v pondělí od 23 hodin středoevropského času potom v americkém městě Frisco první zápas skupiny B, ve kterém nastoupí proti Německu. Dále čekají svěřence kouče Jakuba Petra Finové, domácí výběr USA a poté Rusko. V pondělí 3. května jsou na programu první čtvrtfinálové zápasy. Karlovarský kraj bude mít na mistrovství světa osmnáctek hned několikanásobné zastoupení. Mezi brankáři české U18 figuruje gólman karlovarské Energie Patrik Hamrla. Ten odchytal v Tipsport extralize v doznívající sezoně 6 zápasů, dalších šest přidal v Chance lize v brance Sokolova a Kadaně. Do zámoří odletěl i obránce Jiří Ticháček, odchovanec Baníku Sokolov, který nastupuje v první lize za kladenské Rytíře. Mezi beky najdeme i Tomáše Hamaru z finské Tappary Tampere, syna sokolovského kouče Tomáše Hamary. V USA nebudou chybět ani útočníci Energie Jiří Kulich a Dominik Rymon. Oba posbírali v závěru seniorské extraligy mezi dospělými cenné zkušenosti. Kulich odehrál osm zápasů v naší nejvyšší soutěži, k tomu nastoupil desetkrát v Chance lize za kadaňské Trhače. Rymon k jednomu extraligovému zápasu v dresu Energie dal 13 za prvoligový Baník Sokolov. Trenérem brankářů je u týmu U18 v Karlových Varech dobře známý Václav Fürbacher, který v minulosti hájil také klec karlovarské Becherovky. Česká osmnáctka byla během přípravy rovněž v „bublině“, nejprve v Litoměřicích, potom na kempu ve Vyškově. Z nominace ještě trenéři před startem mistrovství světa vyškrtnou dvě jména.