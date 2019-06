„David Hruška na vlastní žádost ukončil dnešním dnem svou bohatou, úspěšnou hráčskou kariéru. David již nemá vnitřní motivaci pokračovat a rozhodl se, že svoje další životní kroky již nebude spojovat s profesionálním hokejem. Za HC Baník Sokolov mu chci opravdu vřele poděkovat za perfektně odvedenou práci v loňské, historické, postupové sezoně a vyjádřit hluboký respekt k jeho úspěšné hráčské kariéře. S Davidem, který si v loňské sezoně udělal i trenérskou licenci C, počítáme od 1. srpna jako s jedním z asistentů trenérů u kategorie juniorů a dorostu. Zde by měl jako bývalý vynikající útočník napomoci k hráčskému rozvoji především našich útočníků,“ uvedl k odchodu nejzkušenějšího hráče Baníku sportovní manažer a hlavní trenér A-týmu Karel Mlejnek.

David Hruška naskočil do sokolovského A-týmu již jako dorostenec v sezoně 1992/1993. Do rodného města se vrátil při hostování z mistrovského Vsetína v sezoně 1996/1997. Následně nastupoval v nejvyšší soutěži za Opavu, Slavii Praha, Karlovy Vary, Litvínov, Havířov a Chomutov.

Pětkrát se stal David Hruška mistrem extraligy, třikrát získal stříbro a dvakrát se stal nejlepším střelcem nejvyšší soutěže. Po zásluze se stal také členem klubu ligových střelců, když v nejvyšší soutěži nastřílel 275 gólů. Nakoukl také do reprezentace a v sezoně 2016/2017 se krátce vrátil do Baníku. Další dvě sezony v Sokolově již odehrál celé a nakonec se rozloučil postupem do první ligy. (bou)