/PARA HOKEJ/ Dlouhých devět let čekali hráči SKV Sharks Karlovy Vary na domácí finále v České para hokejové lize. Dočkali se. V sobotu 18. března je čeká v KV Aréně od 17.00 hodin druhá finálová bitva, ve které se postaví Zlínu.

Sharks budou hostit ve druhé finálové bitvě v KV Aréně Zlín. | Foto: Daniel Seifert

Česká parahokejová liga, 2. finále: SKV Sharks Karlovy Vary – SHK Lapp Zlín (sobota 18. března, 17.00, KV Aréna).

Česká parahokejová liga, případné 3. finále: SKV Sharks Karlovy Vary – SHK Lapp Zlín (neděle, 19. března, 16.00, KV Aréna).

„Sice jsme loni také hráli finále, získali zlato, ale jenže to bylo ve zkráceném formátu bez play-off, navíc se vše odehrálo ve Zlíně, takže ty pocity byly takové poloviční,“ vracel se v čase k loňskému mistrovskému titulu, který získali Varáci výhrou nad Havířovem, předseda SKV Sharks Jan Chlubna.

Návrat do lázeňského města tak mohou para hokejisté Sharks pozlatit, pokud zvládnou druhý, případně třetí finálový duel. Tím by navíc vyrovnali bilanci Zlína, který prozatím drží v historické tabulce vedení 6:5 v počtu získaných mistrovských titulů.

V první bitvě slavili výhru 6:2 na ledě Zlína hráči Sharks, a na to budou chtít navázat i v domácím prostředí. „Tentokrát to bude s plnou parádou. Chceme si to maximálně užít, odehrát to naplno, získat titul pro Vary,“ hlásí z kabiny karlovarského výběru Chlubna. Spoléhat budou hráči Sharks také na podporu fanoušků, kterým se chtějí odvděčit nejen nejlepším para hokejem v republice, ale především mistrovským titulem.

„Zveme co nejvíce fanoušků do KV Arény, aby si přišli užít nejlepší para hokej v republice, když budou mít štěstí, tak mohou vyhrát o přestávce podepsaný dres kapitána Michala Geiera, nebo další drobnosti klubu, ať už kalendář či puk,“ připomněl Chlubna, že fanoušci se mohou těšit na zajímavé ceny.

Pokud by první pokus para hokejisté Sharks nezvládli, budou mít ještě třetí možnost, kdy by přišel na pořad rozhodující třetí duel, který by se odehrál v neděli 19. března od 16.00 hodin v KV Aréně.