Sparta para hokej – SKV Sharks Karlovy Vary 0:4 (0:2, 0:0, 0:2). Branky a nahrávky: 1. Geier (Zelinka), 9. Wágner (Veselý), 35. Veselý (Geier), 44. Geier (Veselý, Karafiát). Rozhodčí: Mihálová, Vajda. Vyloučení: 1:1. Bez využití.

Sparta para hokej: Vápenka – Zapletal, Raul – Ohar, J. Krupička, Bečvář, Novotný, Frolík, Jirsa, Kapko, Pšenčík, Z. Krupička.

SKV Sharks Karlovy Vary: Mach – Zelinka, Nejedlý, Haas, Wágner – Veselý, Rennhack, Kovářík, Geier, Sedláček, Karafiát.

Již do úvodní třetiny vstoupili Žraloci velmi dobře, po pouhých dvanácti sekundách se radovali z první branky, když přihrávku do úniku z hole Radka Zelinky přetavil střelou do horního růžku sparťanské klece kapitán Varů Michal Geier.

Další gólovou radost v týmu Sharks přinesla 9. minuta, kdy se zaskvěl Karel Wágner tvrdou střelou, která spadla do sparťanské branky s přispěním horní tyčky.

Následně si vytvořila několik brankových příležitostí i Sparta, ale na brankáře Varů Bohumíra Macha nevyzrála. Ve druhé periodě si daly týmy od gólových radostí malý oddych, a další góly tak padaly až v závěrečné dvacetiminutovce.

Ve 35. minutě se zmocnil kotouče karlovarský kapitán Geier, který následně našel Filipa Veselého, jenž objel brankáře Sparty Tomáše Vápenku a do odkryté branky navýšil vedení týmu ze západu Čech na rozdíl tří branek.

Čtvrtou branku přidali hráči Sharks ve 44. minutě při hře Sparty bez brankáře, když rychlík Geier ujel všem protihráčům a zavedl kotouč do odkryté branky Sparty.

V závěru duelu pak ještě orazítkoval tyč sparťanské branky Frank Rennhack, který tak za duelem udělal definitivní tečku. Díky vítězství se Sharks v tabulce posunuli na třetí místo, ze kterého ztrácejí na první místo sedm bodů a na druhou pozici pak tři.

Sharks zvládli Kohouty i Mustangy, brali pět bodů