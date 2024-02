Výhra a pěsti v Uničově. Sharks vypluli úspěšně za obhajobou, seřezali Olomouc

Pokud by se jim to nepovedlo, a Olomouc by vyhrála, třetí rozhodující zápas by byl na programu v neděli 18. února v KV Aréně od 11.15 hodin. Navíc se para hokejisté Karlových Varů podruhé zapojí do charitativní akce O kapku lepší hokej nadačního fondu Kapka naděje, který pomáhá dětem s poruchami krvetvorby.

Během druhého semifinálového utkání v sobotu 17. února budou moci fanoušci zakoupením oranžové stužky léčbu dětí podpořit.