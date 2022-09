V prvním duelu se představili Sharks na zimním stadionu Hodonína, kde se jim postavila do cesty Olomouc, která nakonec musela skousnout porážku 4:6. „Nečekaná přestřelka,“ řekl překvapeně k duelu s Olomoucí předseda Sharks Jan Chlubna. A nebyl daleko od pravdy. „Sice jsme měli během utkání převahu, ale nedařilo se nám ji výrazněji brankově využít,“ upozorňoval Chlubna.

PODÍVEJTE SE: Hurricani vlétli do Superligy výhrou, udolali Pardubice

Olomouc podala velmi bojovný výkon a hodně Vary potrápila. „Naštěstí jsme vždy dokázali rychle gólově zareagovat,“ narážel šéf karlovarského klubu na brankové radosti Olomouce. Pod premiérové vítězství Sharks se podepsaly především karlovarské mladé pušky.

„Jak Patrik Sedláček, tak Filip Veselý odehráli velmi dobré utkání, když si shodně připsali na konto pět kanadských bodů,“ pochvaloval si Chlubna. Navíc si v brance Žraloků odbyl premiéru Jiří Berger. „Měl tam nějaké zákroky, ale sám po utkání říkal, že bude muset na sobě zapracovat,“ prozradil Chlubna.

Ve druhém duelu se přesunuli hráči z lázní do Zlína, kde dosáhli na vítězství 4:2, ale vstup do utkání neměli vůbec povedený, když v první desetiminutovce prohrávali 0:2. „Zaspali jsme začátek,“ podotkl ke špatnému vstupu do bitvy se Zlínem Chlubna. Žraloci však dokázali během druhé třetiny otočit ukazatel skóre ve svůj prospěch, když profitovali z gólového umu kapitána Michala Geiera, který si připsal na účet hattrick.

CITY TRIATHLON: Poslední pohárový závod sezony pro Václavíka a Hadravovou

„Po inkasovaných brankách se ukázala naše zkušenost a sehranost, když jsme dokázali otočit vývoj v náš prospěch,“ chválil si dokonalý obrat Chlubna. Následně zpečetil výhru hostů ze západu Čech mladíček Patrik Sedláček. „Po čtvrté brance si myslím, že Zlínu odešly síly na nějaký odpor, a my tak dosáhli na velmi cenné vítězství,“ poukazoval Chlubna. „Pro nás to byl úspěšný vstup do sezony, takže panuje velká spokojenost,“ dodal závěrem.

Další utkání pak odehrají Sharks v Karlových Varech, a to 8. a 9. října, kdy přivítají Havířov a nováčka soutěže z Ostravy.

I. kolo: Para Hockey Olomouc – SKV Sharks Karlovy Vary 4:6 (2:2, 0:2, 2:2). Branky a nahrávky: 3. Jedlička (Večerek), 13. Jedlička (Mikuš, Novák), 31. Večerek (Jedlička), 33. Jedlička (Novák) – 1. Sedláček (Wágner, Veselý), 12. Rennhack (Veselý), 16. Sedláček (Veselý), 23. Geier (Sedláček), 38. Veselý (Geier, Sedláček), 42. Veselý (Sedláček). Rozhodčí: Jan Holub, Kamila Smetková. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci: 22. SKV Sharks Karlovy Vary: Berger – Zelinka, Haas, Wágner – Sedláček, Veselý, Rennhack, Kovářík, Geier, Karafiát.

II. kolo: SHK Lapp Zlín – SKV Sharks Karlovy Vary 2:4 (2:1, 0:2, 0:1). Branky a nahrávky: 2. Turic (Palát), 10. Palát (Hábl) – 13. Geier (Wágner, Zelinka), 20. Geier (Veselý, Wágner), 23. Geier (Sedláček, Wágner), 37. Sedláček (Veselý, Zelinka). Rozhodčí: Jan Vaněk, Lukáš Goňa. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 54. SKV Sharks Karlovy Vary: Mach – Zelinka, Haas, Wágner – Sedláček, Veselý, Rennhack, Kovářík, Geier, Karafiát.