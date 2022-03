A to se Varům vyplatilo, když po famózním výkonu dosáhly na výhru 10:0. Již v první třetině si vytvořili hráči Sharks tříbrankový náskok. „Pro nás to bylo hodně důležité,“ pokyvoval hlavou po úspěšné úvodní třetině první finálové bitvy.

Sharks poté načali demolici soupeře, když v závěrečné třetině mu nasypali dalších šest branek. „Pro nás to byla hodně důležitá výhra,“ pochvaloval si výhru v první finálové bitvě šéf karlovarského klubu. Ve druhém finále pak dosáhli para hokejisté Sharks na výhru 8:4, ale tentokrát to byl pořádný boj.

„Za Havířov nastoupil kapitán ruské reprezentace, který pozvedl jeho výkon nejméně o padesát procent,“ řekl k druhé bitvě v PSG areně Chlubna.

„Byla to pořádná divočina, když jsme vedli 2:0, Havířov rychle vyrovnal na 2:2, my poté opět soupeři odskočili, ale ten se nám dokázal ve třetí třetině přiblížit na 3:4, ale závěr už jsme zvládli a dovedli zápas do výhry,“ popisoval druhé utkání předseda Sharks.

Sharks tak po triumfu v základní části soutěže, kdy urvali Pohár Romana Herinka pro vítěze první části České para hokejové ligy, dosáhli po zásluze také na mistrovský titul.

„Pro nás je to velké zadostiučinění. Před čtyřmi lety jsme si prošli v klubu generační krizí, která se odrazila i v soutěži. My se však nevzdali a za úžasné podpory města Karlovy Vary a Karlovarského kraje jsme dokázali povstat z popela,“ vrací se Chlubna zpátky v čase, kdy Sharks nezažívali vůbec dobré časy.

„Dokázali jsme se ze dna prodrat až na vrchol,“ chválil si vzestup Sharks. „Velkou zásluhu na tom mají nejen zkušení hráči, ale také mladíci. Když to vezmu, tak Filip Veselý v prvním finále dosáhl na hattrick, ve druhém si pak stejně počínal při své premiéře Patrik Sedláček,“ vypíchl skvělé výkony mladých pušek v trikotu Varů.

„Chtěli bychom poděkovat všem našim partnerům, bez jejichž pomoci a podpory by to nešlo. Poděkování patří i našim věrným fanouškům, za podporu po celou sezonu,“ vzkazoval závěrem Chlubna.

Superfinále, I. utkání

SKV Sharks Karlovy Vary – Parahokej Havířov 10:0 (3:0, 1:0, 6:0). Branky a nahrávky: 5. Wágner (Geier, Karafiát), 11. Karafiát (Geier), 12. Zelinka (Geier, Karafiát), 28. Veselý (Geier, Karafiát), 32. Veselý (Zelinka), 33. Sedláček (Zelinka), 37. Geier (Wágner), 39. Geier, 43. Veselý (Wágner, Kovařík), 45. Karafiát (Veselý, Wágner).

SKV Sharks Karlovy Vary: Mach – Zelinka, Haas, Wágner – Michalčín, Berger, Veselý, Kovařík, Geier, Sedláček, Karafiát. Trenér: Miroslav Hrbek.

Superfinále, II. utkání

SKV Sharks Karlovy Vary – Parahokej Havířov 8:4 (0:0, 4:2, 4:2). Branky a nahrávky: 16. Sedláček (Geier, Wágner), 16. Sedláček (Veselý, Geier), 20. Geier (Haas, Sedláček), 30. Geier (Veselý, Wágner), 37. Veselý (Geier), 39. Veselý (Geier, Wágner), 40. Geier (Zelinka), 40. Sedláček (Kovařík) – 19. Fojtík (Hečko, Mlčák), 20. Lisov (Staněk), 31. Lisov (Fojtík), 41. Hečko (Lisov, Bařák).

SKV Sharks Karlovy Vary: Mach – Zelinka, Haas, Wágner – Michalčín, Berger, Veselý, Kovařík, Geier, Sedláček, Karafiát. Trenér: Miroslav Hrbek.

Konečné pořadí České para hokejové ligy: 1. SKV Sharks Karlovy Vary, 2. Parahokej Havířov, 3. SHK Lapp Zlín, 4. SHK Mustangové Pardubice, 5. HC Sparta Praha sledge hokej, 6. SOHO Olomoučtí Kohouti.