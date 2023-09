/PARA HOKEJ/ Česká para hokejová liga má sice za sebou úvodní zápasy, ale obhájce mistrovského titulu z Karlových Varů vstoupí do nové sezony až tento víkend. SKV Sharks Karlovy Vary čeká úvodní dvojzápas, ve kterém se dvakrát představí v KV Aréně.

Para hokejisté SKV Sharks Karlovy Vary zahájí o víkendu cestu za obhajobou mistrovského titulu. | Foto: Daniel Seifert

Mistrovský výběr zaznamenal před startem nového ročníku několika změn. „Do Havířova zamířil Forgo, Rennhack pak do Pardubic. Naopak k para hokeji se navrátili Michalčín a Tengler,“ přiblížil pohyby v kádru šéf SKV Sharks Jan Chlubna. Do para hokejové ligy bude vstupovat tým z lázní s nálepkou úřadujícího mistra. „Máme dva cíle, a to skončit co nejvýš a pak rozvíjet para hokej o nové hráče,“ prozradil Chlubna.

V sobotu 23. září se postaví karlovarský výběr od 17.00 hodin výběru SOHO Olomouc. V neděli 24. září pak čeká Karlovaráky repríza loňského finále, když v KV Aréně vyzvou od 12.00 hodin SHK Lapp Zlín. „Olomouc může mít výhodu v rozehranosti, ale budeme chtít vstoupit do sezony výhrou,“ říká k první bitvě šéf Sharks. „Duel se Zlínem , který přišel o reprezentanta Pavláta, i přesto nabídne kvalitní podívanou, na kterou by fanoušci měli dorazit, i když to bude náročné utkání,“ doplnil Chlubna.