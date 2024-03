Nečekaný, ale o to příjemnější průběh mělo první finálové utkání play-off České parahokejové ligy v Pardubicích. Pohádková první třetina, kterou Sharks vyhráli 5:0, položila základ vysokému vítězství 10:3. Tři hattricky, Filipa Veselého, Radka Zelinky a po zranění debutujícího kapitána Michala Geiera, společně se silným výkonem brankáře Bohumíra Macha přisoudily Karlovým Varům žolíka pro domácí odvetu, kterou bude hostit KV aréna 16. března.

SKV Sharks Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert/Sport Seifert KVK

„Takhle vysoký výsledek ve finále nikdo nečekal, v základní části jsme s Pardubicemi sehráli dva vyrovnané zápasy. Je to hodně příjemné, ale zároveň jenom první bod v sérii, takže musíme zůstat na zemi a nevidět se předčasně s pohárem,“ krotil euforii po vysoké výhře na ledě Pardubic šéf SKV Sharks Karlovy Vary Jan Chlubna.

I když se Žraloci pustili od počátku do útoku, byly to Pardubice, kdo měl první opravdu velkou šanci. Na konci druhé minuty ale Bohumír Mach zmařil samostatný nájezd Heringa. A byl to důležitý zákrok, protože za dalších 45 sekund prokličkoval Filip Veselý útočným pásmem jak Alberto Tomba a poprvé překonal Bočka.

Zvýšit mohl osamocený navrátilec po zranění, ale Michal Geier přestřelil. Vzápětí mohlo být vyrovnáno, kdyby německá legie ve složení Rennhack – Hering využila svou dvojšanci. Nestalo se, naopak při vyloučení Kubeše zhodnotil přesilovku zakončením pod víko Filip Veselý a na karlovarské střídačce bylo veselo.

Pavel Kubeš chtěl odčinit svůj faul, jenže tvrdou ránu namířil jen do Machovy masky. Třetí důležitý zákrok se ukázal jako klíčový, neboť přišla osudná 8. minuta, kdy svými trefami v rozmezí 21 sekund zvýšili Radek Zelinka a Michal Geier už na 0:4. A to se ještě mezi jejich góly vklínil zvuk horní tyčky, kterou nastřelil Doležal. Čtvrtá branka měla pověstný efekt studené sprchy a Karlovarští na chvíli rozvinuli totální tlak. Ten otupil na konci 10. minuty Doležal zajímavou střelou od modré do Machovy lapačky.

Ve vynikající atmosféře malé arény pak ale ujel za domácí obranu Patrik Sedláček a povedeným blafákem uzavřel třetinu snů na 0:5. Žraloky tak ani nemuselo mrzet, že poté už nevyužili druhou přesilovku. „Rozhodla první třetina, kterou jsme vyhráli 5:0 a kdy ještě za hratelného stavu náš gólman vychytal několik tutovek soupeře,“ narážel Chlubna, na to, kdy se zápas lámal.

Pokud měl brzký gól Bernharda Heringa po půlminutě druhé třetiny, kdy si puk do branky možná srazil Jeřábek, zažehnout pardubické zmrtvýchvstání, opak byl pravdou. Za další tři minuty už to bylo 1:7, kdy opět dvojice Geier, Zelinka seřadila své trefy za sebe. Při jediném trestu pro Sharks, který si vysloužil Michalčín, vyměnily Pardubice gólmany a Bočka nahradil Uhlemann. Na ledě se v tu chvíli nacházeli v dresu domácích už čtyři němečtí hráči, ale ani to nepomohlo.

Uhlemann si sice připsal dva úspěšné zákroky, ale na mazácké zakončení Filipa Veselého ani zkušenost Michala Geiera nestačil. Oba hráči tak zkompletovali hattricky. Jedinou otázkou už zůstávalo, padne-li ve finále desítka. Karlovarští ve třetí třetině zvolnili a i Pardubice se rozhodly ušetřit nějaké síly větším zapojením hráčů ze střídačky. I tak byl na ledě prakticky bez střídání Bernhard Hering, jenž rychle dvěma trefami z úhlu snížil na 3:9 a ještě trefil tyč.

Pět minut před koncem předvedl efektní akci Kubeš, z otočky vyzval Kořínka, ale Pardubice už další gól nepřidaly. Naopak ve 43. minutě prostřelil Radek Zelinka po ledě Uhlemanna a kromě svého hattricku si vysloužil i tučný příspěvek do klubové kasy za desátou trefu. Skóre nevídaného finálového utkání se tak zastavilo na stavu 3:10 a Sharks budou za týden na svém ledě útočit na zlatý hattrick. „Navíc se po zranění vrátil kapitán Michal Geier a hned zápasová bilance tři góly, čtyři asistence. Tentokrát prostě všechno vyšlo a teď musíme výsledek potvrdit doma v KV aréně, kam všechny fanoušky srdečně zveme,“ zve fanoušky na druhý finálový duel Chlubna.

SHK Mustangové AUTO IN – SKV Sharks Karlovy Vary 3:10 (0:5, 1:4, 2:1). Branky a nahrávky: 16. Hering (Kubeš), 33. Hering (Raška, Rennhack), 35. Hering (Kubeš) – 3. Veselý (Wágner, Geier), 7. Veselý (Zelinka, Geier), 8. Zelinka (Michalčín), 8. Geier (Zelinka), 11. Sedláček (Veselý, Zelinka), 17. Geier (Wágner, Zelinka), 19. Zelinka (Sedláček, Geier), 29. Veselý (Zelinka, Geier), 30. Geier (Wágner), 43. Zelinka (Sedláček). Rozhodčí: Karel Mariánus – Adam Najman, Roman Borovec. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 110. Stav série: 0:1. Karlovy Vary: Mach – Wágner, Zelinka, Haas – Michalčín, Geier, Jeřábek, Veselý, Sedláček.