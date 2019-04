Díky úspěšně zvládnuté skupině o umístění se po čtyřech letech nemusí Energie zaobírat baráží, což s sebou přináší několik výhod. „Je to první krok k úspěchu v příští sezoně. Poslední roky jsme končili až na konci dubna a pak hledali posily, a to už byl trh přebraný. Teď máme náskok měsíc, a navíc ještě několik mužstev hraje, takže ta mají úplně jiné starosti. Chtěli bychom toho využít, tento týden máme schůzku se všemi hráči, vedením a majitelem, abychom probrali stav. My i vedení nepůjdeme na dovolenou dříve, než bude mužstvo postavené na příští rok,“ ujišťuje dvaapadesátiletý kouč.

Jak tedy bude příprava na extraligový rok 2019/2020 vypadat? „My konečně po čtyřech letech budeme moci udělat letní přípravu tak, jak má vypadat, a nejen zkrácenou,“ oddychl si s úsměvem na tváři Pešout. „Poslední roky jsme vždy končili na konci dubna a to je důvod, proč se musí příprava zkracovat a možná i proč jsme v závěru soutěže neměli tolik sil. Budeme trénovat devět týdnů, takže do 1. května budou mít hráči volno,“ dodává.

Energii těší, že také v příští sezoně udrží ve svých řadách velké opory. „Pro nás to je zásadní, o ty hráče je zájem. To, že se několik z nich promítlo v národním týmu, je velké vyznamenání naší a především jejich práce. Pakliže bychom neměli tyto hráče podepsané, tak jak město, tak kraj a všichni sponzoři by jasně dostali najevo, že ta koncepce tady není. Ale vidíte, že všem jsme dali jasně najevo, že ta koncepce tu je, že chceme to mužstvo vylepšovat. Všechny, které jsem jmenoval, budeme potřebovat k tomu, abychom tyto hráče udrželi.“

Cíle? Vše se bude odvíjet od složení kádru, nicméně hlavní trenér nastínil, s jakým umístěním by rád počítal on sám. „Nejdříve si musíme sednout s majitelem, kolik dostaneme peněz na posily, a poté můžeme vyhlašovat nějaké cíle. Osu mužstva máme podepsanou, já osobně budu chtít o jednu dvě příčky výš. Samozřejmě ta extraliga je strašně těžká a malovat si tady, že budeme v desítce… Vidíte, co se stalo Chomutovu, když vám vypadne měsíc. Nám vypadl první gólman a najednou jsme z osmého místa spadli na dvanácté. Bylo strašně pozitivní, že jsme to dvanácté místo měli celou sezonu a nikdy jsme nespadli hůř,“ vysvětluje rodák ze Slaného.

Od nové sezony čeká Tipsport extraligu několik změn. Baráž již Karlovarské strašit nemusí, vrací se totiž přímý sestup a postup. „Vítám to. Nemůžeme koukat jen na sebe, ale na celý český hokej a já si myslím, že mužstvo, které je poslední, by mělo sestoupit. Jsem přesvědčen, že by to byl první krok k tomu, aby se ta soutěž uzavřela. Ale říkám, uzavřela s možností přistoupit zespoda za určitých podmínek, na kterých by se majitelé klubů dohodli,“ sdílí svou myšlenku Martin Pešout.

Matěj Hodoval