Petře, jak byste zhodnotil utkání s Berany ze Zlína?

Myslím si, že první dvě třetiny byly v podstatě stejné. Měli jsme více ze hry, drželi jsme se v útočném pásmu a dokázali jsme si vytvořit víc šancí než soupeř. Ovšem to, co předvedl Zlín, je jeho typická hra. Vyčkává, zdali soupeř nedá gól, poté ujede do naší obranné třetiny ve vlastním oslabení a s odrazem nám vstřelí první branku. Poté přidá další střelu od modré čáry. Následně zavřou svou obranu a o plexisklo vyhazují kotouče. Zlín má šikovné hráče do útoku, tudíž své šance umějí proměnit. Poslední dvacetiminutovka byla pouze odrazem naší hry v předchozích částech zápasu. Chybělo nám trochu štěstí, ale ve třetí třetině jsme předvedli velkou bojovnost.

Zdálo se, že se soupeř poměrně vyžívá v tvrdé hře…

Já kluky znám a toto je normální, je to trošku hecovačka (smích). Jednou jsem si špatně přisedl koleno, ale to si myslím, že byla moje chyba. Jednou jsme se trošku poštěkali a posekali, ale myslím si, že to k tomu patří. Příliš bych se tím nezabýval (úsměv).

Před třetí třetinou měl Zlín dvoubrankové vedení, jaké byly pokyny z kabiny?

Chtěli jsme do závěrečné periody nastoupit stejně jako do dvou předchozích. Akorát jsme se chtěli začít více tlačit do brány a hrát bojovněji. Vítězství jsme chtěli urvat, věděli jsme, že máme dvacet minut, a dali jsme do toho všechno. Sice se hraje znovu v pátek, ale do Vánoc nás ještě čekají tři utkání, která potřebujeme zvládnout. Se Zlínem jsme vykročili správnou nohou.

V závěrečné dvacetiminutovce bylo několik smolných momentů pro Energii, jak jste to viděl vy?

Výrazně nás nakopl gól, o který se postaral Tomáš Mikúš. V tu chvíli jsme se odrazili. Poté se nám podařilo vstřelit další branku, která ovšem nebyla uznaná. Osobně si myslím, že gól platit měl, ale hlavní slovo mají sudí a my jejich rozhodnutí respektujeme. Dále jsme nevyužili dvojitou početní převahu, což je velká škoda, ale přesto jsme bojovali dál. Minimálně jeden bod jsme si za výkon určitě zasloužili, tudíž za dva jsme rádi.

Čekají vás další dva duely v následujících třech dnech, jaké jsou vaše cíle?

Do každého zápasu chceme nastoupit aktivně a soupeře zaskočit. Nepustit ho k vlastní hře. Chceme hrát naši hru, napadat, tlačit se do brány. V týmu máme spoustu rychlých hráčů. Tímto se chceme prezentovat v každém utkání a je jedno, jestli se hraje ve středu, nebo v pátek, s Pardubicemi, nebo se Zlínem. A samozřejmě chceme vyhrát.