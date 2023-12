Pětkrát se střetla v tomto roce karlovarská Energie v západočeském derby s plzeňskou Škodou, podruhé pak v hokejové Tipsport extralize. A pokaždé byla úspěšná. Naposledy ve 30. kole urvali energetici důležité vítězství v domácím prostředí, když před vyprodanou KV Arénou slavili výhru 4:1, pod kterou se podepsal nejen Dávid Gríger, který sestřelil hosty hattrickem, ale také kouzelník v brance Energie Dominik Frodl.

Tipsport extraliga, 30. kolo: HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Západočeské derby odstartovalo v KV Aréně pěkně zhurta. Již po necelých dvou minutách totiž karlovarská hala poprvé burácela, když skóre duelu otevřel karlovarský útočník Dávid Gríger. To se nejprve blýskl parádní ranou Ondřej Procházka, jehož střelecký pokus vyrazil nad sebe brankář hostů Samuel Hlavaj, načež ho sklepl do plzeňské klece právě slovenský útočník.

Gólovou radost energetiků však musel ještě po přezkoumání stvrdit videorozhodčí. Posléze si oba týmy vytvořily několik slibných příležitostí, ale již bez brankového efektu. Škoda byla blízko vyrovnání při střeleckém pokusu Adriána Holešinského, jehož samostatný únik, ale skončil na Dominiku Frodlovi. Energie pak dokázala navýšit vedení ve druhé třetině. Ve 26. minutě podruhé rozburácel KV Arénu střelecky naladěný Dávid Gríger, který v útočném pásmu naznačením přihrávky zcela vyvedl z míry brankáře Plzně a nekompromisně zavěsil.

Poté sahali hosté po vyrovnání, když jejich gólové snažení utnul až těsně před brankovou čarou gólman Energie Dominik Frodl. Další důležité okamžiky se odehrály v závěru druhé periody. Hokejisté Škody se dostali zpět do utkání při přesilové hře ve 39. minutě, kdy ji brankově zúročil po pohledné kombinaci nechytatelnou bombou Jakub Pour. Než však hosté dokázali pořádně vstřebat gólovou radost, vzala si Energie po čtyřiadvaceti vteřinách dvoubrankové vedení zpět, kdy docílil po spolupráci s Ondřejem Procházkou hattricku Dávid Gríger.

V závěrečné třetině šli hosté za kontaktní brankou, ale brankář Energie Dominik Frodl se mezi třemi tyčemi překonával. Nakonec vsadila Plzeň vše na jednu kartu, když v závěru duelu šla do hry bez brankáře, za což tvrdě zaplatila. Na začátku 59. minuty totiž Tomáš Redlich posunul puk na Ondřeje Beránka, který usměrnil kotouč do opuštěné plzeňské klece. V závěru ještě sahal po své čtvrté brance neúnavný Dávid Gríger, ale tentokrát vyšel gólově naprázdno, ale to ho však nemuselo nijak mrzet.