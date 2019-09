Indiáni tak na třetí pokus urvali výhru za tři body také na ledě soupeře. Výrazný podíl na tom měl plzeňský brankář Dominik Frodl, který pochytal všech 28 střel energetiků a podruhé v běžící extralize uhájil čisté konto.

Vítězný gól Škodovky zařídil už v šesté minutě derby Martin Heřman, aby poté výhru hostů v závěrečné třetině pojistili nejproduktivnější borci týmu Milan Gulaš z trestného střílení a Tomáš Mertl.

Plzeňští zahájili souboj aktivně a záhy se ujali vedení. Předtím oba celky přečkaly oslabení, když blíž k otevření skóre měli hosté. Němec ale ještě neuspěl. Sotva se však síly na ledě srovnaly, tak Heřman pronikl do karlovarské třetiny, přes dva soupeře se dostal až před Novotného a gólmana prostřelil – 0:1. „Z každého gólu mám samozřejmě radost, ale tohle byl skvělý pocit. Navíc teď po návratu do Plzně mi to pomůžu, zvedne to sebevědomí. Takže jsem opravdu moc rád, že mi to tam spadlo,“ těšilo útočníka. Že šlo o vítězný gól v tu chvíli tušil asi málokdo.

„Zápas jsme začali velmi dobře, aktivně. Jenže v aktivitě jsme bohužel nemohli pokračovat, protože nás zabrzdila oslabení,“ připomněl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Už při první přesilovce domácí Škodovku sevřeli, ale Frodl vytáhl parádní zákroky a hosté ve čtyřech stejně jako při dalším trestu těsné vedení uhájili. V závěru třetiny ještě Frodl zastavil Vondráčkovu nebezpečnou střelu.

„V průběhu zápasu jsme se zlepšovali, drželi jsme šanci něco s utkáním udělat. Zvýšenou aktivitou jsme se dostali do přesilových her, vytvořili jsme si šance, bohužel jsme se v koncovce nedokázali prosadit,“ přiznal karlovarský asistent Tomáš Mariška.

V prostřední části gól nepadl, i když na ledě stejně jako v ochozech, kde se překřikovaly početné skupiny fanoušků obou týmů, to vřelo.

Plzeň mohla navýšit náskok v úvodu třetiny, kdy dohrávala přesilovku, ale na Novotného si nepřišla. Domácí gólman se činil i poté, kdy už vleže zasáhl proti Strakově zakončení a následně zlikvidoval i Kantnerovu bombu. Energie měla šanci srovnat v přečíslení dva na jednoho, ale Hlava s kohoutem akci překombinovali. Hostující Vráblík pak znovu minul karlovarskou klec a hokejové drama pokračovalo.

„Myslím, že obě strany věděly, že jedna chyba může spoustu znamenat. Buď odskočíme my na 2:0, nebo Vary na 1:1, byla to spíš taková přetahovaná. V kabině jsme si řekli, jak chceme třetí třetinu hrát, na co si dát pozor. Chtěli jsme hlavně přidat druhý gól,“ zdůraznil trenér Čihák.

Hned po druhé pauze to zkoušela Energie, ale ztroskotala znovu na Frodlovi. Jako v 50. minutě, kdy plzeňského brankáře nepřekonal Mikúš a následně se zrodil zlomový moment ve prospěch hostů. Straka se prodral přes soupeře do nájezdu, gól sice nedal, ale v zakončení byl faulován. Nařízené trestné střílení pak skvěle proměnil kapitán Gulaš. Naznačil střelu, položil si Novotného a po rychlém výpadu do forhendové strany pohotově zvýšil na 2:0 pro Škodovku.

Energie pak musela riskovat, ale přeháněla to a možný tlak si domácí zkomplikovali dvěma vyloučeními. Přičemž při druhé přesilovce v závěru utkání Plzeň potvrdila své vítězství. Gulaš přihrával a Mertl střelou po horní tyč přidal vítěznou definitivu.

„Když jsme se ve třetí třetině snažili vystupňovat svůj tlak, tak po naší chybě Plzeň dala druhý rozhodující gól. Škoda zaslouženě vyhrála, byla o krůček lepší než my a proto si veze tři body,“ uznal asistent Mariška.

„Celý zápas jsme podali koncentrovaný výkon. Hráči pomohli gólmanovi a ten jim to vrátil uhájením čistého konta. Bylo to odpracované, ale jsme rádi, že jsme vyhráli za tři body v takhle důležitém zápase,“ konstatoval plzeňský trenér Čihák. „Teď se ale rychle musíme přeorientovat na nedělní utkání, kdy doma hrajeme s Boleslaví,“ zdůraznil.

Nedělní zápas v plzeňské Logspeed CZ Aréně začíná v 15.00 hodin.

HC ENERGIE KARLOVY VARY – HC ŠKODA PLZEŇ 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Heřman (Moravčík), 50. Gulaš z trestného střílení, 60. Mertl (Gulaš).

Rozhodčí: Pešina, Horák – Komárek, Špůr.

Vyloučení: 4:6.

Využití: 0:1.

Střely na branku: 28:40.

Diváci: 5 642.

Nejlepší hráči: Martin Kohout – Michal Moravčík.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, Raška I, O. Beránek – Hlava, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Moravčík, L. Kaňák, Jank, Čerešňák, Pulpán, Vráblík – Pour, Mertl, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – Rob, V. Němec, Indrák – Heřman, R. Vlach, Kantner. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.