Pětizápasová vítězná série je u konce. Hokejisté Karlových Varů si po výborných výkonech vybrali v úterý na ledě Mladé Boleslavi slabší chvilku a ze stadionu „bruslařů“ odjížděli s jedenáctigólovým přídělem.

Velká nepříjemnost, nicméně, utkání je minulostí. „My se hlavně po extrémně nepovedeném utkání v Mladé Boleslavi zase musíme vrátit k tomu, co nás zdobilo před tímhle zápasem, a to je hlavně poctivá obrana a obětavý týmový výkon. To se nám bohužel v Boleslavi nepovedlo a bez toho potom nemůžeme pomýšlet na nějaké lepší výsledky a na lepší hru. Musíme podat lepší výkon,“ upozorňuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v pátek, na programu má 21. kolo.

Asistent na střídačce Energie je přesvědčen, že se karlovarská družina zase vrátí k tomu, čím se prezentovala předtím. „Podáme lepší výkon, uděláme pro to všechno,“ hlásí Tomáš Mariška.

Je zřejmé, na co byly dva volné dny mezi zápasy využity. „Hlavně jsme se připravili na to, abychom předvedli to, co jsme předváděli v předchozích zápasech, kdy jsme byli úspěšní,“ prozrazuje karlovarský asistent.

Energetici budou mít výhodu vlastního ledu. Do KV Arény přijede celek z Ostravy. „Že přijedou Vítkovice, které jsou teď na vítězné vlně, tak to pro nás bude znamenat dalšího složitého soupeře, ale já věřím, že to v domácích podmínkách zvládneme,“ je přesvědčen Tomáš Mariška.

Vítkovice v tabulce naší nejvyšší soutěže okupují momentálně osmou příčku. Z posledních tří zápasů ale hned třikrát braly plný počet bodů. Navíc třikrát na stadionech soupeřů. Ostravané sice museli skousnout domácí porážku s Českými Budějovicemi 0:7, ale v Liberci hokejisté rytíře Vítka vyhráli 3:0, v Mladé Boleslavi 4:2 a v posledním kole se radovali z tříbodového zisku i v Brně proti místní Kometě po výsledku 3:2.

Celek extraligové Energie se na pátečního soupeře samozřejmě velmi pečlivě připravoval. Od realizačního týmu po posledního hráče. „Víme, co tady budou chtít asi Vítkovice předvádět, měly teď několik velmi dobrých výsledků, uhrály poměrně hodně bodů,“ ví dobře Tomáš Mariška.

Stěžejní ale opět bude, jak se podaří Karlovým Varům znovu nastartovat svoji hru a tou eliminovat momentální sílu Vítkovic. „Bude na našem výkonu, abychom tomu dokázali vzdorovat a dokázali být lepší než oni,“ říká na závěr karlovarský asistent.

Zápas začíná v 17.30 hodin, v neděli se potom energetici představí ve Zlíně, se kterým si Karlovarští vyměnili pořadatelství.