Minulou středu doma Baník zvítězil 9:5, v pátek Sokolováci urvali druhou výhru na severu Čech 4:3 po samostatných nájezdech, když už prohrávali 1:3, v neděli potom sérii před vlastními fanoušky rázně ukončili výsledkem 9:1. „Třetí utkání začalo asi tak, jak jsme předpokládali. Soupeř chtěl vyvinout extrémní tlak i za cenu souboje, který proběhl hned při druhém střídání. Jsem rád, že jsme to ustáli a naše branky ve druhé třetině rozhodly o tom, že postupujeme dál,“ ohlédl se za nedělním zápasem kouč Baníku Karel Mlejnek.

Jeho svěřenci jsou tak aktuálně mezi čtyřmi nejlepšími celky play-off z 28 mužstev. „Za to patří obrovské poděkování celému týmu a všem hráčům, za to, jak pracovali a jak k tomu přistoupili. Je to taková odměna za celou sezonu. Je to velký úspěch klubu,“ pochvaluje si sokolovský kouč.

Karel Mlejnek ale nezapomněl poukázat na lidi „okolo“. „Když pominu sportovní stránku a práci našich hráčů a to, jak dennodenně přistupovali ke všemu, tak je to i velká odměna pro lidi z klubu, kteří se o celý hokejový Baník starají. Od lidí, kteří shání peníze, pracují na marketingu atd. To je celá struktura těchto lidí,“ řekl.

Podle slov Karla Mlejnka to vypadá, že má Sokolov splněno. To naštěstí pro fanoušky trenér hornického celku rázně odmítá. „Sezona tím samozřejmě nekončí. To vůbec ne. Teď jsme mezi top čtyřmi týmy v druhé lize a čeká nás extrémně těžká série. Je jedno s kým, série bude těžká a já dávám jasně ruku do ohně za to, že naši hráči a všichni lidi z klubu udělají maximum pro to, abychom i tu následující sérii odehráli, jak nejlépe umíme,“ zdůrazňuje kouč Baníku.

Soupeř ještě není znám, vzejde z dvojice Kolín – Vrchlabí, každopádně sokolovští hokejisté rozehrají další sérii na domácím ledě 24. března. „Zajímá nás vždycky vyhrát další zápas. Samozřejmě nikdo nemůže čekat, že následující série bude na tři zápasy. Možná ano, ale spíš ne. Teď jsme před dalším krokem a chceme uspět a uděláme pro to maximum,“ hlásí na závěr Karel Mlejnek.

Celkový vítěz play-off bude mít právo postupu do první ligy.