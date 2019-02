Nedělní duel Energie ve Vítkovicích začal s mírným zpožděním, důvodem byla klubová oslava domácích. Jan Výtisk totiž nastoupil ke svému tisícímu utkání v extralize. „Tempo první třetiny tím bylo možná trochu ovlivněno,“ poznamenal karlovarský asistent Tomáš Mariška. Nějakou přílišnou vědu z toho ale nedělal. Naopak. „Byla to velmi důstojná oslava, Honzovi Výtiskovi chci pogratulovat k porci utkání, kterou dokázal odehrát,“ vzkázal asistent Energie.

Vítkovice se ujaly vedení ve 23. minutě. „Domácí byli aktivnější a zaslouženě dali první branku,“ uznává Tomáš Mariška.

Z hostů po inkasované brance jako by spadla nervozita. „Začali jsme hrát to, co jsme chtěli. Hráli jsme jednodušeji, dokázali jsme si vytvořit nějaké příležitosti a spadly nám tam dvě branky,“ popisuje karlovarský asistent. Energie tak otočila skóre ve svůj prospěch. Na začátku 27. minuty svítil v Ostravar Aréně stav 1:2. „Pro nás je hodně pozitivní, že jsme se dokázali za nepříznivého stavu do utkání vrátit,“ pochvaloval si Tomáš Mariška.

Radost karlovarského týmu ale nevydržela dlouho. Tři minuty před druhou sirénou zaúřadoval během 21 vteřin dvakrát domácí Rostislav Olesz a Vítkovice znovu vedly. „To byl klíčový okamžik. Druhou třetinu jsme měli dohrát bez obdržené branky,“ dobře ví asistent Martina Pešouta.

Ve třetí třetině již energetici znovu vyrovnat nedokázali. „Byť jsme se tam rvali a i v power-play si vytvořili několik dobrých příležitostí, tak už jsme branku dát nedokázali,“ litoval Tomáš Mariška.

Vítkovice si tak po vítězném duelu pořádně oddechly, což potvrdil kouč Pavel Trnka. „Těžké, těžké utkání,“ řekl.

Nicméně energetikům se opět bodovat nepodařilo. Další příležitost bude mít zraněními zdecimovaná karlovarská družina dnes od 17.20 hodin v Olomouci. Zápas vysílá přímým přenosem Česká televize.