Karlovy Vary Karlovarská Energie v pondělí pokořila lídra extraligy na jeho ledě. V Třinci brali svěřenci Martina Pešouta dva body po výhře v nájezdech 4:3.

„Věděli jsme, že budeme čelit velké ofenzivní síle, kterou má domácí tým, a to se potvrdilo. I přes veškeré přípravy domácí v některých fázích utkání dominovali. Dokázali jsme jim konkurovat jen díky maximální obětavosti a týmovému výkonu, podpořenému výborným Filipem Novotným, který nás držel ve hře,“ přiznal karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Hlavní problém viděl možná v přílišném respektu k soupeři. „Když jsme se ale dostali do útočného pásma na kotouč, ukázali jsme, že i my dokážeme hrát s pukem a být nebezpeční,“ poukazuje.

Ve středu od 17 hodin se představí v KV Aréně pražská Sparta. Pokyny od trenérů budou stejné jako v Třinci.

„Budeme jim muset dát co nejméně prostoru a nebát se hrát na kotouči to, co jsme si ukázali v Třinci. Potřebujeme hrát na puku. Máme velkou pokoru k ofenzivní síle soupeře, ale jsme si vědomi toho, že umíme hrát s každým, a v momentální formě se budeme chtít porvat o každý bod,“ hlásí před zápasem Tomáš Mariška. (zpa)