O služby třiadvacetiletého útočníka vedení klubu usilovalo delší dobu. Poté, co Kaše dostal v průběhu minulého týdne souhlas svého zaměstnavatele zahájit jednání o hostování v Karlových Varech, nabraly věci rychlý spád. V pondělí po poledni tak mohl útočník klubu, který aktuálně bojuje v play-off NHL, podepsat s Energií smlouvu. „Chtěli jsme zareagovat na odchod naší nejproduktivnější dvojice a nechtěli jsme bořit veškeré vazby, které má mužstvo vytvořené. Sháněli jsme hráče do prvního útoku a když se nám naskytla možnost získat takto kvalitního hráče, byť jen do začátku sezony, tak jsme se rozhodli Davida angažovat. V mužstvu máme spoustu mladých hráčů a zapojením Davida dojde ke zvýšení kvality jak v tréninku, tak v zápase, posouvá nám to i ostatní hráče, “ říká na adresu nejnovější útočné akvizice hlavní trenér a sportovní manažer klubu Martin Pešout.

Na hostování by Kaše měl na západě Čech zůstat minimálně do první reprezentační přestávky, tedy do doby, než se v zámoří rozeběhnou přípravné kempy na novou sezonu NHL. V extralize by tak šikovný útočník měl odehrát minimálně úvodní dva měsíce. Takto zní dohoda mezi karlovarským klubem a zámořským zaměstnavatelem. „Jednání bylo z naší strany velice opatrné, ale ze strany Philadelphie jsme zaznamenali velikou vstřícnost. Chtěl bych tímto poděkovat agentovi Volkovi, že se všechno vyřídilo tak, jak jsme si představovali. Při naší finanční situaci jsme si nemohli vyskakovat, dávat velké smlouvy. Jsem velice rád, že to David pojal tak, že chce hrát hokej a ne si tady vydělat peníze,“ ocenil jednání hráče i jeho klubu Pešout.

Ofenzivní, rychlý hokej, to byl jeden z hlavních důvodů, proč Kaše neváhal připojit se k výběru Martina Pešouta. Styl, kterým se Energie prezentuje posledních několik sezon, je totiž útočníkovi Philadelphie blízký. „Hraje se tady parádní hokej, minulý rok si myslím, že se to potvrdilo. Hodně ofenzivně, do rychlosti a tento styl by mi mohl vyhovovat,“ souhlasí borec, který se v aktuální, stále nedohrané sezoně NHL, dočkal i své premiérové trefy v nejslavnější hokejové soutěži.

Kaše je rodákem z Kadaně, do velkého hokeje pak nakoukl v nedalekém Chomutově. Angažmá v Karlových Varech tak při aktuálních problémech Pirátů, kteří další sezonu zahájí až v Krajském přeboru, dává smysl i vzhledem na dojezdovou vzdálenost. „Čekal jsem, jestli mě povolají ještě do tréninkového kempu na play-off NHL. Když se tak nestalo, prioritou pro mě bylo zahájit novou sezonu v Česku. Hlavně jsem chtěl hrát co nejblíže domovu, což se mi povedlo,“ vysvětluje Kaše další důvod, proč si pro start do nové sezony vybral právě Karlovy Vary.

Muž, jehož starší bratr stále ještě bojuje v play-off NHL v dresu Bostonu, už se na restart v tuzemské nejvyšší soutěži těší. „Po dlouhé době si zase zahraju tady v Česku, moc se na to těším. Myslím si, že pro mě je to v téhle situaci ta nejlepší možnost, že jsme se Karlovými Vary domluvili a můžu tady být. Budu se snažit pomoct a hrát co nejlépe budu umět,“ říká přesně měsíc před zahájením Tipsport extraligy.

David Kaše by měl být připraven již k úternímu utkání proti Mladé Boleslavi.

Autor: Daniel Kubelka