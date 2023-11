Hokejisté karlovarské Energie mají před sebou dvě bitvy na kluzištích soupeřů. A budou hodně náročné, jelikož se energetici postaví týmům z první čtyřky Tipsport extraligy. Dnes se představí Karlovy Vary od 17.30 hodin na ledě třetího Litvínova, v neděli 26. listopadu pak čeká výběr z lázní výjezd do Třince, kde bude duel zahájen v 17.00 hodin.

Litvínov přivítá v podkrušnohorském derby hokejisty karlovarské Energie. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Z kabiny Litvínova

Jednoznačně největší překvapení sezóny, to je zatím litvínovská Verva. Tým před sezónou výborně posílil. Že se ale bude držet na čele tabulky, to asi tipoval málokdo. Vstup do soutěže měli svěřenci Karla Mlejnka parádní. Na chvilku byli dokonce na prvním místě tabulky. Vytvořili jedenáctizápasovou šňůru vítězných zápasů. V poslední době už to ale taková jízda není. Z posledních čtyřech zápasů vyválčil Litvínov pouhé dva body, když zvládl prodloužení v Třinci. Stále se však drží v elitní čtyřce a baví ofenzivním hokejem.

Spokojení mohou být, po několika letech ve spodních patrech tabulky, hlavně fanoušci. Verva je nejlepším týmem v domácím prostředí. S nulou vyšla na svém ledě pouze jednou. Začátkem listopadu si odvezl všechny tři body hradecký Mountfield a ukázal recept jak na Litvínov. Ten se pyšní šestou nejlepší přesilovkou s úspěšností 19,35% a pátým nejlepším oslabením 84,93%. Energetiky tak v pátek nečeká nic jednoduchého.

Základem kvalitních výsledků jsou v hokeji brankáři. A i ti letos chytají Litvínovu parádně. Jedničkou je slovenský reprezentant Matej Tomek, který odchytal většinu dosavadních zápasů. Jeho úspěšnost zákroků činí 91,10%. Ještě lepší čísla má dvaadvacetiletý Šimon Zajíček (92,31%), který dostal důvěru v prvním letošním vzájemném duely a vychytal vítězství. Dostane důvěru i v páteční odvetě?

Z kabiny Energie

Svěřenci trenéra Davida Bruka vstoupí do pátečního derby povzbuzeni středečním vítězstvím na českobudějovickým Motorem. Pozměněná sestava zvládla náročný duel o pomyslných šest bodů. Radost to může být o to větší, že první třetinu ovládli Jihočeši, kteří zaslouženě vedli. Energie dokázala utkání otočit ve druhém dějství a již vedení nepustila. První start si po vleklém zranění odbyl útočník Jan Bernovský, který před sezónou přišel z Vítkovic. A na svůj karlovarský debut asi nikdy nezapomene. Hned v prvním startu totiž dokázal vstřelit branku. Využije psychické pohody a prosadí se také v Litvínově?

Do sestavy se ve středu vrátil také zkušený obránce Lukáš Pulpán a švédský střelec Lukas Zetterberg. Marodku, kde zůstávají Tomáš Bartejs s Iikkou Kangasniemim naopak doplnil obránce Tomáš Havlín. První letošní start v dresu Energie si tak odbyl David Tureček z partnerského Sokolova.

(sei, hce)