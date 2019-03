Nejpříhodnější čas pro ukončení desetizápasové série porážek si vybrali hráči karlovarské Energie. Po pátečním jednobodovém zisku na pražské Spartě dokázali svěřenci Martina Pešouta doslova urvat výhru v prodloužení mezi mantinely chomutovských Pirátů a svému přímému konkurentovi v boji o dvanáctou příčku během víkendu odskočili na tři body.



„Bylo to ubojované, velmi těžké utkání, konečně se k nám přiklonilo taky štěstí,“ soukal ze sebe po utkání střelec obou karlovarských gólů Dávid Gríger.



Energetici vedli od 29. minuty. Piráti dokázali srovnat ve 44. minutě.



V prodloužení potom hosté využili rychlé přečíslení a po Rachůnkově přihrávce Gríger podkrušnohorské derby ukončil. „Pro nás další těžké utkání. Zpočátku na nás byla znát velká nervozita. Neměli jsme zrovna ideální pohyb. Od druhé třetiny už jsme hráli to, co jsme chtěli. Dali jsme první branku a to bylo hodně důležité. Velmi si cením toho, že i když domácí dokázali vyrovnat, tak jsme zvládli závěr utkání. Šli jsme si za druhým bodem, který je pro nás nesmírně cenný, a budeme bojovat dál,“ řekl po zápase spokojený karlovarský asistent Tomáš Mariška.



Do konce základní části chybí dvě kola. Energie se v úterý představí doma proti Pardubicím.