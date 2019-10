Centr první karlovarské formace Dávid Gríger si v utkání s Litvínovem připsal jeden kanadský bod, když dobře nahrál svému kolegovi. První lajna se delší dobu potýkala se střeleckou nemohoucností, kterou prolomili již na ledě Ocelářů.

Dávide, z Třince jste si odvezli jeden bod, s Litvínovem jste urvali dva, jste spokojení s výsledky?

Určitě jsme spokojení. V Třinci jsme odehráli dobrý zápas. Když se vám podaří uhrát dobré utkání s kvalitním soupeřem, tak vám to zvedne sebevědomí. Potvrdili jsme si, že můžeme hrát opravdu s každým, pokud budeme hrát hru, kterou chceme hrát, a budeme bojovat jeden za druhého. Jsme rádi, že se nám dvakrát po sobě podařilo bodovat.

Jak byste zhodnotil ten zápas s Litvínovem?

Úvod jsme neměli špatný. Na soupeře jsme poměrně vběhli, vytvořili jsme si tlak a šance. Bohužel jsme inkasovali smolný první gól, který nás trošku srazil. Povedlo se nám ale vrátit zpět do zápasu, otočili jsme skóre a to nám vlilo novou krev do žil. Po první třetině bylo utkání vyrovnané 1:1. Druhá byla trošku opatrnější, nikdo nechtěl chybovat. Litvínovu se podařilo vyrovnat, což se táhlo až do konce utkání. Řekl bych, že vlastně každý zápas s Litvínovem rozhodne jeden gól. Je to velká přetahovaná až do konce.

Střelecky se probudila první formace, co za jejím zlepšením stojí?

Už v Třinci se nám podařilo vstřelit dva góly. V minulých zápasech jsme měli hodně šancí, ale bohužel nám nechtěly spadnout do brány. Chybělo nám to štěstí. Důležité je, že jsme si šance vybojovali a dostali jsme se do nich. Věřím, že se to už zlomí a půjde nám to ještě lépe. Ono je úplně jedno, jestli se daří nám, nebo někomu jinému. Hokej je kolektivní sport a na konci zápasu je důležitý výsledek, ne autoři gólů. Zápas s Litvínovem jsme vydřeli jako tým, což je pro nás nejdůležitější. Od toho se musíme odrazit.

Přesilové hry nebyly silnou stránkou Energie, v Třinci jste se prosadili v početní převaze, s Litvínovem také…

Nechci to zakřiknout, ale doufám, že se nám už budou dařit. Není to zlé, trénujeme je, snažíme se o přesilových hrách hodně mluvit, jelikož jsou hodně důležité. Prakticky rozhodují zápasy. My jsme si jimi s Litvínovem pomohli. Snad to bude v tomto duchu pokračovat i nadále, ale nechci nám to zakřiknout. Věřím, že když budeme bojovat, tak se nám bude dařit a body budeme přidávat.

Důležité je zmínit oba karlovarské brankáře, kteří předvádějí výborné výkony…

Samozřejmě je pro nás důležité, že máme dva kvalitní brankáře. Pokud chcete být úspěšní, vyhrát zápas, tak potřebujete mít oporu v brance, což my máme. Svou práci dělají na 150 % a už je jen na nás, abychom v útočném pásmu něco vymysleli. Chytají fantasticky a my jim za to musíme poděkovat.