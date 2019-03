Karlovarská Energie jede po velmi důležitém zisku tří bodů s chomutovskými Piráty dvakrát ven. V pátek do Pardubic, v neděli do Litvínova.

„Výhra nad Chomutovem je prvním krokem, který bude ale k ničemu, pokud ho nedokážeme v dalších dvou zápasech potvrdit,“ upozorňuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Oba víkendoví soupeři Karlových Varů se utkali v prvním kole play-out. Mezi litvínovskými mantinely byli úspěšnější domácí, kteří díky povedené závěrečné třetině vyhráli 6:3.

„Potřebujme navázat na hru ze druhé poloviny utkání s Chomutovem a hlavně na výsledek. Body teď prostě potřebujeme získávat za jakoukoliv cenu,“ říká stroze před zápasem na východě Čech asistent na střídačce Energie.

A hráči si situaci evidentně plně uvědomují. „Na tréninku je vidět, že jsou maximálně koncentrovaní a chtějí se co nejlépe na další utkání připravit,“ může být spokojen Tomáš Mariška.

V Pardubicích ani Litvínově se již soupeři ničím nepřekvapí. „Rozhodne to, kdo bude mít větší touhu vyhrát. Tak jako v posledních zápasech, herní kvalita půjde stranou,“ ví dobře karlovarský asistent.

A to by mělo hrát Energii do karet, dynamu ani Vervě již totiž o nic nejde. I když, domácí mohou hrát v obou případech uvolněně, bez stresu. „Uděláme maximum pro to, abychom posbírali v pátek a v neděli co nejvíce bodů a tím se přiblížili ke konci sezony už v play-out,“ hlásí Tomáš Mariška.

Energetici nastoupí bez nemocného obránce Lukáše Kozáka, kterého nahradí Matic Podlipnik, do útoku se potom vrací Adam Lapšanský.

Páteční zápas v Pardubicích začíná v 18 hodin, v Litvínově se hraje v neděli od 15.30. Chomutov hostí v pátek Litvínov, v neděli zajíždí do Pardubic.