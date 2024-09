Jakoby se navrátili hokejistům karlovarské Energie hořké vzpomínky z loňského ročníku hokejové Tipsport extraligy, kdy jim vystavil již v předkole stopku českobudějovický Motor.

V úvodním kole nové sezony totiž zamířili Západočeši právě do Budvar Arény, kde museli s Motorem skousnout prohru 0:3. „Prohráli jsme 0:3, ale myslím si, že to byl vyrovnaný zápas a my jsme šancí na to vstřelit gól měli dost,“ řekl po utkání útočník Energie Vít Jiskra.

A zklamání bylo na místě. Energetiky totiž zradila na jihu Čech koncovka. „Bohužel nám to tam nepadlo,“ smutně poznamenal Jiskra, který je jedním z lídrů v dresu Karlových Varů.

Nepovedený vstup do Tipsport extraligy budou chtít napravit hráči z lázní již v páteční domácí premiéře, ve které vyzvou od 18.00 hodin v KV Aréně Mladou Boleslav, která v prvním kole slavila domácí výhru nad Olomoucí 4:2.

„Musíme se rychle oklepat a se vztyčenou hlavou jít dál. V pátek hrajeme doma, takže si chceme dojít pro tři body,“ poukazoval Jiskra na jediný cíl, který v domácím prostředí mají.

Spoléhat bude hokejová družina poskládaná kolem kouče Pavla Patery na hlasivky fanoušků. „Doufáme, že našich fanoušků přijde co nejvíc, a že vytvoří parádní kotel,“ přeje si Jiskra plný dům.

V neděli pak zakončí hokejisté Energie úvodní týden náročným výjezdem, když se představí v neděli 22. září od 16.00 hodin na ledě pražské Sparty.