Michale, proti Plzni počtvrté v řadě bez bodu, jak byste utkání zhodnotil?

Do zápasu jsme vstoupili trochu zaskočeně, čekali jsme, co s námi soupeř udělá. Dostali jsme branku, což nás probudilo. Začali jsme hrát, vypracovali jsme si nějaké šance a pár přesilovek. Bohužel jsme ze sedmi nevyužili ani jednu, doma je prostě a jednoduše musíme proměňovat, stojí nás to spoustu sil a pak prohráváme zápasy.

Hosté nasadili ze začátku zápasu velké tempo a hráli jste v křeči, čím vás zaskočili?

Myslím si, že jsme v křeči nehráli. Spíše jsme se zatáhli a čekali, co soupeř vymyslí, místo toho abychom hráli náš hokej a donutili je se přizpůsobit naší hře. Potom se nám to ale povedlo, vynutili jsme si nějaké fauly a pak už bylo utkání vyrovnané.

Neproměnili jste mnoho vyložených šancí, v čem byl problém?

Plzeňští velmi dobře blokují, obránci chytají střely. Šance jsme měli, ale když to nechytil gólman, tak to chytil bek, nebo to skončilo v chumlu. Je to velmi obtížné, ale musíme se tlačit do brány a dávat góly.

Nevyšlo to ani v početních výhodách, poznamenalo to hodně ten zápas?

Jak jsem říkal, když nevyužijeme sedm přesilovek, je poté těžké vyhrávat.

Srazilo vás definitivně proměněné trestné střílení?

Říkali jsme si, že nesmíme ve třetí části bláznit a chtít vyrovnat hned v pěti minutách. Hrát zodpovědně hlavně zezadu a ty šance, že přijdou. Bohužel Straka skočil z trestné lavice, puk mi uskočil na modré a ujel mi. Pak jsem bohužel fauloval a Milan Gulaš trestné střílení proměnil parádně.

Ještě k tomu při vašem vyloučení padla branka, jak působí na sebevědomí hráče, když se mu úplně nevydaří zápas?

Před námi je více než čtyřicet duelů, kdybychom se tímhle chtěli zabývat, tak skončíme v blázinci. Je to sport, jednou to vyjde, jednou ne. Musíme se prostě připravit na další zápas a vyhrát.

Připravovali jste se nějak mimořádně na Mertla s Gulašem?

Podle mě jsou ve všech týmech hráči kvalitní. Samozřejmě padlo něco i na ně, ale v dnešním hokeji jsou všechny lajny vyrovnané, gól může dát kdokoli. Víme, že jsou ti dva nebezpeční, ale soustředíme se na ně jako na kohokoli jiného.

Derby s Plzní jsou vždy emotivní, jak si je užíváte vy?

Je to super, hlavně že přijdou fanoušci, je plná hala. Je to hlasité, hodně se fandí, což je výborné. Škoda jen, že jsme se netrefili, abychom diváky odměnili. Holt někdy se to vydaří, někdy ne, musíme to hodit za hlavy a doufat ve výhru v úterý.

Zápas s Kometou Brno začíná v KV Aréně dnes v 17.30 hodin.